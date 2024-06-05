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蓋兒Gail首登大巨蛋獻唱！　合體啦啦隊女神跳應援羞喊尷尬

記者蔡琛儀／台北報導

來自泰國的「全民妹妹」蓋兒Gail五月底來台，進行為期一個禮拜的工作。其中除了為企業嘉年華獻唱以外，還擔任5月29日「新竹攻城獅主場季後賽」的開場表演嘉賓，線上直播觀看數來到30萬人，第一次體驗到紫爆主場的魅力，甚至還跟新竹攻城獅的吉祥物一起大跳最夯的「晚安大小姐」的舞蹈，可愛又逗趣的表演擄獲不少球迷的心。

▲▼蓋兒Gail在職籃和職棒賽事獻唱。（圖／ETtoday）

▲▼蓋兒Gail在大巨蛋獻唱，並與啦啦隊一起應援。（圖／ETtoday）

▲▼蓋兒Gail在職籃和職棒賽事獻唱。（圖／ETtoday）

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蓋兒Gail也在5月31日前往臺北大巨蛋，擔任味全龍「龍星大樂主題日」的賽前演唱嘉賓，這次的經驗對Gail來說非常特別且新鮮，因為是她第一次來到這麼大的場地演唱給大家聽，此外，她還在球賽一局下半時與啦啦隊姐姐們一起跳應援舞。

跳完當下的她覺得尷尬，因為一直跟不上姐姐們的動作，但Gail表示：「能一起跳應援舞為球員們加油讓我感到非常榮幸。」而她上週工作結束後，就返回泰國準備開學，但不想這麼快開學的她也俏皮表示：「好想再待在台灣工作，哈哈哈！」

▲▼蓋兒Gail在職籃和職棒賽事獻唱。（圖／ETtoday）

▲蓋兒Gail此次也到職籃賽事演出。（圖／ETtoday）

對於在職籃和職棒賽事獻唱，Gail表示很高興能有機會擔任演唱嘉賓，也順便看了他們比賽，「我覺得比賽都很精彩！這次還站上臺北大巨蛋，這麼大的舞台，演唱給大家聽真的是一件非常非常榮幸的事情。」更直呼：「大巨蛋真的超級大！」

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