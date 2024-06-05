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Soya發聲嗆小三：你不適合安慰我，適合好好道歉！　見她1舉動傻眼了

記者田暐瑋／綜合報導

知名YouTuber「超強系列」和「Soya手癢計劃」結束4年戀情，男方承認劈腿網紅石靜，引發輿論一片譁然。Soya於5日發布影片還原始末後，稍早再度發聲透露石靜會主動私訊她的原因，「收到的時候跟你們一樣非常傻眼。」但隨後見到對方把私訊公開，坦言很佩服，希望外界放過超強和石靜。

▲▼石靜介入超強和SOYA。（圖／翻攝自IG）

▲石靜介入超強和SOYA。（圖／翻攝自IG）

Soya因遭到4年男友超強劈腿，不少粉絲替她抱屈，輪番圍剿超強和網紅石靜，對於石靜公開對話紀錄惹眾怒一事，她透露當初是因為向超強抱怨石靜：「為什麼她一點表示都沒有？」才收到私訊，當時第一反應非常傻眼，也回應石靜：「你不適合安慰我，適合好好道歉。」但看到後來的幾封私訊，她感覺石靜已經明白自己不該說那些話，並一直在為第一封私訊的內容道歉。

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▲Soya發聲。（圖／翻攝自Soya臉書）▲Soya發聲。（圖／翻攝自Soya臉書）

▲Soya發聲。（圖／翻攝自Soya臉書）

然而，對於石靜肯將對話公開，Soya坦言很佩服，因為這對石靜非常不利，她也替超強和石靜緩頰：「希望大家就放他們一條生路，給點時間他們反省，打掉重練。」並希望網友可以鞭小力一點，「把他們搞死絕對不是我的初衷，我相信他們已經得到教訓了，希望大家手下留情。」

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