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瑤瑤懼把男友介紹給家人　原因竟是媽媽竟然比她更入戲

記者葉文正／台北報導

藝人郭書瑤(瑤瑤)今天現身，又被逼問感情事，她笑說未來想去菲律賓學英文，也希望在那邊認識外國朋友，不過如果沒有真的交往到一個程度，應該暫時不會介紹給媽媽等家人，因為婆媽們比她更入戲，甚至外婆住院，都還會想到她的前男友，讓她啼笑皆非。

▲郭書瑤最近有新戲推出。（圖／TVBS提供）

▲郭書瑤最近有新戲推出。（圖／TVBS提供）

郭書瑤在主演的《完全省錢戀愛手冊》中和林子閎有不少感情戲，戲中更已經帶男方見過家長，私下的她過往男友也都見過她的媽媽、外婆，不過此舉卻讓媽媽、外婆很困擾，她解釋，因為家中兩位婆媽總是很「入戲」，常常在她分手後比自己哭的還傷心，還笑說有一任男友是在外婆生病進急診室時，還惦記著對方「怎麼沒有來？」讓郭書瑤哭笑不得說：「太投入了啦！」

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▲郭書瑤最近有新戲推出。（圖／TVBS提供）

▲郭書瑤即將到國外進修。（圖／TVBS提供）

瑤瑤歷任男友包括金陽、以綸都是高個子，郭書瑤坦承是「外貿（貌）協會」，找對象會先看長相、身高，再來才是聊不聊得來。而這次，郭媽媽戲裡戲外都對林子閎很有好感，甚至要郭書瑤將對方帶來自家早餐店吃飯，知道林子閎喜歡烏龜後，竟常常分享烏龜的影片給郭書瑤，她自嘲：「可能我單身太久了。」不過被問到私下有沒有機會時，郭書瑤笑回：「沒有特別，這樣問我太尷尬了。」

▲郭書瑤最近有新戲推出。（圖／TVBS提供）

▲郭書瑤談感情擔心媽媽更入戲。（圖／TVBS提供）

郭書瑤也分享自己的感情觀，只認真交往不隨便給機會：「我不喜歡你就不會給你機會，連電話都不給，不要造成不必要的誤會」，但單身許久的她喊話想找「室友」，也希望有戀愛綜藝節目可以來找她，先前赴大陸參加節目《浪姊4》時備受關注，她今也說，能跟來自世界各地的姊姊們學習感到相當滿足，接下來，她計畫3個月的休息時間要到菲律賓進修英文，或是韓國進修表演，也期待在異國認識新朋友，進而發展新戀情也有可能。

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