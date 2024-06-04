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丹妮婊姐公開超甜婚紗照！　曝「阿嬤見黑人孫女婿」真實反應笑翻

記者劉宛欣／綜合報導

網紅丹妮婊姐日前與和交往4年的男友「黑豹」於美國完成結婚登記，不曾公開另一半長相的她，直到上個月底才發文曬出老公正面照。4日她再度於Instagram分享夫妻倆回雲林老家瓣家宴的趣事，在帶老公回家之前相當擔心鄉下長輩們看到黑人會嚇到，她為此還問了阿嬤「嫁給黑人覺得怎麼樣？」。

▲丹妮婊姐分享雲林家宴趣事。（圖／翻攝自丹妮婊姐Instagram）

▲丹妮婊姐曬出婚紗照。（圖／翻攝自丹妮婊姐Instagram）

丹妮婊姐4日在Instagram上傳一系列與老公的婚紗照，分享這次舉辦家宴的幕後，坦言「帶黑豹要去雲林辦家宴的前，我一直擔心雲林各路長輩家人看到黑人會不會嚇死，還是各種不適應」，笑稱「黑豹成為中華民國有史以來第一個抵達雲林的黑人(?)」。

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婊姐在回家後忍不住鼓起勇氣問阿嬤「我嫁給黑人，妳有覺得怎麼樣嗎？」怎料阿嬤竟然回答「有人願意娶挖丟送啊，挖管他蝦米挖溝郎（有人願意娶我就開心了，管他什麼人）」，她聽完笑翻直呼「過份的答案哈哈哈哈哈，難怪我阿公阿嬤完全一副無所謂的樣子我，根本事前白擔心！」公開阿嬤超真實的反應。

▲丹妮婊姐分享雲林家宴趣事。（圖／翻攝自丹妮婊姐Instagram）

▲丹妮婊姐分享雲林家宴趣事。（圖／翻攝自丹妮婊姐Instagram）

婊姐還提到自己住在雲林的奶媽，已經都有孫子了，她則是到了40歲才結婚，她直呼「我大概在雲林長輩心中是80歲哈哈哈啊！」最後她自稱是「不孝長孫」，感性地說「居然趕在阿公、阿嬤入土前嫁掉（因為他們都86歲了），他們好像真的很開心」，看到爺爺、奶奶替自己完成人生大事而歡喜，她也非常欣慰。

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