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快訊／唐治平母喪爛醉「警方找上門」　大愛台證實：新作會換角

記者蕭采薇／台北報導

男星唐治平母親4日驚傳死訊，他卻精神不佳且渾身散發酒氣，並拒絕承認死者就是母親。他3年沒有拍戲，近日是客串大愛台作品，而晚間大愛台也發出聲明表示，唐治平的戲份本來就不多，如今也確定將換角，「希望他安心處理（家中喪事）後續。」

▲第56屆電視金鐘獎星光大道，唐治平《我家的美好時光》。（圖／攝影中心攝）

▲唐治平確定遭到大愛劇組換角。（圖／攝影中心攝）

唐治平73歲母親3日下午被發現陳屍頂樓，且死亡時間已有2天，唐治平當時帶有濃重酒味，處於極度酒醉狀態，渾然不知媽媽離世。經紀人晚間則發出聲明表示：「謝謝大家對治平哥的關心，我們非常擔心他目前的情況，也已經聯絡上他的人，也要去跟他會合，會陪伴他，等了解清楚再一併陪著他跟大家做個說明，謝謝。」

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唐治平和母親居住在淡水某社區已有一年多，房租1萬7千元，但他三年沒有拍戲，積欠將近六個月的租金。經紀人透漏他經濟狀況有些拮据：「其實我是去年才和他合作的，是有朋友牽線，希望可以幫幫忙。」近期替他接到大愛台的演出，「雖然是客串，但是是好角色。」但唐治平拍攝時狀況不斷，經紀人也表示：「原本都還ok，最近兩個月才開始有狀況。」

據了解，當唐治平見到遺體，二度否認是自己的母親，當社區幹部第一時間到場時，渾身酒味的唐治平說：「這不是我媽媽」、「怎麼會有我家鑰匙？」隨後返家吃東西。直到第二次警方還拿出證件比對，唐治平依然否認是母親，直到唐治平表妹到場，才完成認屍，精神狀況令人堪憂。

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