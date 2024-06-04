資生堂千金「被告知第一胎性別」醫院崩潰哭了！李宓砸130萬懷孕：太難過

記者潘慧中／綜合報導

「資生堂千金」李宓2021年結婚後，同年生下雙胞胎兒子，2023年進一步產下第三胎女兒，如今又懷有約5個月的雙胞胎。然而，即將成為5寶媽前夕，她上節目坦言第一胎被告知都是男生時，直接在醫院崩潰哭了。

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▲李宓得知第一胎性別時，其實直接在醫院崩潰大哭。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



李宓最近在《女人我最大》表示，她認為身為女人的人生意義就是要生小孩，因此她從小就非常想生小孩，「不管有沒有老公都要生的那種。」

▲▼李宓從小就想生小孩。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



因此當李宓34歲失戀還找不到男友時，一度非常緊張，擔心即將成為高齡產婦的自己很難懷孕，只好緊急凍卵。後來經過醫師建議，她嘗試做試管嬰兒，幸好成功懷上了！

▲李宓為了懷孕共花費約130萬。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



只不過，當李宓得知雙胞胎都是男生時，「我就大崩潰！我還在那個醫院裡面哭」，原因是她一直覺得懷的是女寶寶。於是，她產下雙胞胎兒子後，又繼續做試管嬰兒，「因為真的太難過了」，總共約花了130萬。

▲李宓一直以為第一胎是女寶寶。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）