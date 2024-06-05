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日本破億新星imase公開流量密碼！自稱「凡才」來台被夜市一美食收服

文／妞新聞

日本新生代創作歌手imase憑藉〈NIGHT DANCER〉一曲襲捲全球，充滿魔性的洗腦旋律，外加簡單上手的舞蹈，不僅在SNS上累積了破億的點擊率，更引起無數偶像團體爭相翻跳。2024年，imase宣布展開首次的亞洲巡迴演唱會，同時他更將帶著個人首張專輯《凡才》來台與歌迷們見面！

▲日本新生代創作歌手imase憑藉〈NIGHT DANCER〉一曲襲捲全球。（圖／環球音樂，下同）

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三年前開始音樂活動的imase，在這之前對吉他或是電子鋼琴完全一竅不通。首張專輯《凡才》中所收錄的，都是身為「凡才」的他，努力思考該如何讓更多人聽到，而創作出來的歌曲，於是才誕生了這個命名。同時，imase也賦予了專輯一個獨特的雙重涵義：「我希望這張專輯能像在國外也頗具有人氣的盆栽（日文音同Bonsai）一樣，不論在國內外都能受到喜愛。」

▲imase是一位網路發跡素人歌手。（圖／IG@imase11_9，下同）

身為一位從網路發跡素人歌手，imase在剛嘗試詞曲創作不久，便以極快的速度成功被世人看見。對此，他則認為自己吸引人的魅力，就在於能夠創作出朗朗上口的旋律，以及讓人不禁隨之起舞的曲調。此外，可以融入日常生活的這點，也是讓歌曲備受喜愛的原因。

關於掌握「流量密碼」的關鍵之處，imase雖然略帶苦惱，不過他仍給予回應：「容易記住的抓耳旋律應該就是吸引許多人聆聽的關鍵因素之一。」而他又再補充，積極使用歌曲宣傳，也是觸發歌曲引起話題的重大要素。

日本破億新星imase公開流量密碼！自稱《凡才》盼眾人喜愛，來台竟被這美食收服？

面對人氣急速竄升，imase的日常生活也產生了許多變化，像是在街上被人認出的次數增加，還有搬到東京一年後，飲食和生活節奏也隨之改變等等。儘管上京已經一年的時間，imase坦言自己還有很多沒去過的地方，如果能夠休假的話，會想去買衣服、去咖啡廳。

近期，imase與日本麥當勞推出的合作曲〈Happy Order?〉，是他為了幫打工族和上班族加油打氣，而創作出來歌曲。他表示：「有時候去工作會覺得很麻煩或不情願，但在不知不覺中，工作場所儼然成為了自己第二個家，而在那裡大家也能夠成為一名英雄。」藉此，他則希望大家在聽完歌曲後，可以覺得「工作其實也不賴」（笑）。

早在去年9月就曾來台的imase，當時在夜市吃到的「海鮮粥」讓他留下很深刻的印象。為了想在日本吃到，自己還特別上網查詢食譜親手料理！對於即將到來的亞洲巡迴，他也透露期許：「相信這次的亞洲巡迴，也會有許多第一次見到我的朋友以及期待已久的粉絲，因此想帶來一場大家能共同享受的演唱會。」

imase首張專輯《凡才》台壓盤5月24日全面發行。購入台壓盤即可享獨家專屬活動！只要參加應募就有機會與imase在後台見面與拍攝紀念拍立得。imase首次亞洲巡迴演唱會《imase 1st Asia Tour「Shiki」》台北站將在2024年7月17日，於Zepp New Taipei舉行。

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