古力娜扎暴瘦一大圈「骨頭凸出」！　網看近況照嚇壞：快變骷髏

記者劉宛欣／綜合報導

大陸女星古力娜扎有「新疆維納斯」之稱，以甜美容貌擄獲不少觀眾，每每出場都以超高顏值掀起新討論。近日，她出席公開活動時，被發現本就纖細的身材，又瘦了一大圈，骨頭的形狀明顯可見，讓許多網友心疼她瘦過頭，應該多吃點。

▲古力娜扎有「新疆維納斯」之稱。（圖／翻攝自微博）

古力娜扎近日出席活動時，選穿了一套大紅色鑲金圖案的低胸長禮服，整體顯得華麗又大氣，一點也不俗氣，她露出白皙纖細的肩頸線條，不少網友指出她明顯瘦了一大圈，鎖骨以及肩膀、手臂上的骨頭都凸出，就連過去引以為傲的美胸也小了一號，氣色看起來也不如以往，讓不少人開始擔心起她的健康狀態。

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▲古力娜扎暴瘦一圈，近況讓網友相當驚訝與心疼。（圖／翻攝自微博）

大陸網友紛紛留言「之前正常的時候說胖，現在又說太瘦，人家已經在調整了」、「關鍵是她瘦了臉也沒跨」、「娜扎豐滿一點更好看，雖然已經夠好看」、「審美畸形的年代」、「之前就很美 還是胖點吧」、「為什麼女明星已經很瘦了還能肉眼可見瘦這麼多？而且想瘦就能瘦」、「太瘦真的不好看」、「這跟個骨頭架子似的」、「她瘦掉的肉是都到我身上來了嗎」、「快瘦成骷髏了」。