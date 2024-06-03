曾爆肥10公斤！　謝欣穎39歲驚人體態曝光「公開維持秘訣」

記者孟育民／台北報導

《女人我最大》數位節目《玩美研究室》，6月號數位策展封面人物邀請到多次被譽為「紅毯第一美」的謝欣穎，將與觀眾朋友分享如何在百忙之中，還可以保持完美體態的秘訣。謝欣穎自曝曾經因拍戲壓力暴肥10公斤，但如今更重視身形而非體重，認為女生要稍微有肉曲線才會更美。

▲謝欣穎和愛犬Cooper一同亮相。（圖／TVBS提供）

而大家總是好奇謝欣穎如何保持絕佳的膚況，謝欣穎大方分享了她自己對於保養的觀念：「保養從飲食出發，多喝水、用適合自己的保養品。盡可能的使用比較單純一點、簡單就好。」也透露自己早已行之有年的168斷食和近期嘗試的皮拉提斯，強調自己保養都從了解身體需求出發，並堅持簡單的保養程序。謝欣穎也透露自己習慣早上沖冷水澡消水腫，並搭配適合的運動來保持膚質穩定。

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▲▼謝欣穎拒絕身材焦慮，並認為健康的自己最美。（圖／TVBS提供）







即將奔4的謝欣穎，在39歲生日後心態更為平靜，從衝勁轉向隨緣。過去偏向累積大量作品的她，現在更注重角色融入和個人成長。隨著年齡增長，如何健康調整自己的心態，謝欣穎分享到：「心態躺平是年齡教的事！老天爺現在不給，會迎來更好的事！」

