密陽44人集體性侵案「被白種元YT拍到」再起底！　14歲女孩遭殘忍輪暴1年

記者張筱涵／綜合報導

隨著2004年密陽集體性侵案加害者出現在白種元（백종원）YouTube頻道，該起事件再次引起社會關注。該起案件不只加害者們殘忍無情，受害者和當時警方、社會風氣也讓人無比悲憤，導演李秀真曾在2013年將該案翻拍成電影《韓恭珠（한공주）》（台譯《青春勿語》）。

▲白種元所到訪的店，是密陽集體性侵案加害者所工作的餐廳。（圖／翻攝自白種元YouTube）



【密陽女國中生遭集體性侵案】

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2004年，南韓慶尚南道密陽市發生一起震驚全韓社會的集體性侵案，密陽的男高中生們（根據事後調查，約有44名加害者）透過聊天軟體認識住在蔚山的女國中生（當年14歲）崔某，約出門後拿鐵棍毆打對方並輪流性侵對方，惡行竟維持了長達1年之久。

他們甚至錄影、拍攝性侵崔某的過程，並威脅要放到網路上，就以此勒索錢財，甚至連加害者的女性朋友們也是共犯，不只幫忙把風也在旁拍攝。更令人難過的是，他們得知崔某有妹妹後，便將崔某的妹妹和堂表姊（或妹）叫出來施暴並搶劫。

【社會造成的二次傷害】

加害者的家長們威脅崔某「我看妳怎麼活下去」、「妳給我小心點」。其中一位加害者的母親更直接在媒體面前說「我為什麼要對她和她的家人感到愧疚？那我們受到的傷害呢？她就該好好養育自己的女兒啊，就該好好管教才不會發生這種事，女生自己來誘拐的，哪有男生會不被迷倒」。

▲其中一名加害者母親受訪令人傻眼。（圖／翻攝自韓網）



崔某的家長在提告時就曾再三要求警方不要公開女兒的身分，然而，警方儘管答應了，卻還是在調查進行的過程中，將崔某的身分透露給媒體，而且也沒有遵守將受害者和加害者分開的原則，而是讓他們待在同一間調查室。

更令人詬病的是，其中一名警察還對崔某說：「我是本土密陽人，但妳又不是密陽人，幹嘛來這裡弄髒密陽」、「是妳先勾引他們的吧」，並向KTV職員大講崔某的真實姓名和相關資訊，並持續嘲弄崔某，被檢舉後遭罰款。

崔某的心理狀況深深受到摧殘，多次試圖輕生，罹患重度憂鬱症和情緒不穩的情況下，最終被送到精神病房。由於經濟狀況也沒能受到好的治療，出院後仍無法平復心情而離家出走，最後和母親在首爾見面並一起定居在那。

然而，崔某想轉學卻被以「她是性侵受害者」為由遭拒，後來在善心人士的幫助下轉學。部分加害者父母卻找到首爾來，要求崔某為被判刑的加害者們請求假釋，最終被迫輟學。

【加害者女友們的惡行】

加害者女友們手機內都有受害者被性侵、毆打的影片，威脅受害者父母要傳到網路上，部分影片後來真的被傳到網路上，且受害者的臉都沒有被打馬處理，身分因此曝光。

有網友在2004年12月和2005年4月，將「密陽集團」共110名加害者中40名加害者名單，和他們其中6位的女朋友都公布在網路上，最後遭到刪除。

【44名加害者的法律判決結果】

起訴：10人（7名拘留、3名不拘留）

移送少年部：20人（4名被送到少年院、16名需接受教化和進行志工活動）

無公訴權：性犯罪在當年是告訴乃論的關係，崔某的父親收了13名加害者的錢達成和解，因此無法被起訴

※爭議點：崔某的父親在崔某還小的時候就已經拋家棄子，卻在2005年3月突然出現，跑去找加害者的家屬威脅「不給錢就提告」，再威脅崔某以韓幣5000萬元（約台幣125萬元）和解，並要求崔某寫下「不希望他們（加害者）被懲處」的聲明，拿到的錢也沒有給崔某和崔某的母親。

移送他廳：1名（因涉及他案）

這些加害者其實都是犯罪組織「密陽集團（由4地區的高中生所組成）」的成員，在事後的調查中，發現還有4名被害者（1名密陽的女高中生、2名昌原的女高中生、1名蔚山的女高中生），但因為告訴乃論的關係，這些受害者都沒有起訴，因此，加害者也沒有受到法律制裁。

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