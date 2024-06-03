狄鶯孫鵬多有錢？「6年前燒3000萬救孫安佐」　網一算身家傻了：好幾億

▲狄鶯和孫鵬的兒子爭議不斷，近期再度躍上新聞版面。（圖／翻攝自IG）

圖文／CTWANT

藝人狄鶯和孫鵬的獨子孫安佐爭議不斷，近日爆出在泰國吸食大麻後擅闖民宅，還露出臀部，遭到警方逮捕，回台後與爸媽起衝突。他曾坦言「我家裡很有錢餒，我需要這麼拚命嗎？」引來網友好奇，狄鶯和孫鵬到底多有錢？掀起一陣熱議。

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有網友在PTT八卦板以「孫安佐他父母真的有錢嗎？」為題發文，提到孫鵬和狄鶯雖然是資深藝人，但已經淡出螢光幕很久，以前也都是靠拍戲賺取收入，因此應該沒有那麼多金錢，忍不住懷疑：「真的有那麼多金山銀山供他揮霍嗎？」

貼文一出，引發網友討論，「美國打官司，就燒掉好幾億了」、「那年代有賺錢，剛好又買房，直接身價上漲」、「就算不用工作肯定也不愁吃穿那種」、「美國打完官司還是很有錢，那就是真的非常有錢」、「光國光幫幫忙主持1、20年就賺翻了」。

▲網友好奇孫安佐一家到底多有錢。（圖／翻攝自IG）

據了解，孫安佐2018年3月時槍械與大量子彈，還發表掃射校園的言論，遭到美國警方逮捕，傳出孫鵬和狄鶯為了救子，到聯邦法庭各聘請2名「王牌律師」辯護，其中一名律師時薪要價3萬新台幣，估計至少要花費3000萬才能讓孫安佐回家，之後更傳出變賣北投透天厝和內湖獨棟房屋，共開價1億3460萬。

另外，孫鵬自2005年主持節目《國光幫幫忙》，每周錄3集，年收約有1440萬元，加上前10年一周5集累積的酬勞，共賺進約1.3億；狄鶯拍戲一集酬勞5萬元，雖然近年作品變少，但仍有零星廣告代言。

至於房產，孫鵬在北投的房子，賣房開價8600萬，是為了讓兒子上學近一點才購入，內湖的房子是投資用，開價4860萬元，就連國外也有房子，位於日本山梨縣。而他在台北市有9間套房，一間租金約1.5萬，每月收租13.5萬，加起來身價上億，相當驚人。

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