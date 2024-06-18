網友狂酸「孩子像媽一定醜」　余皓然PO學生舊照反擊：應該還好吧

記者蔡宜芳／綜合報導

女星余皓然和王中平育有一對兒女，其中，女兒韓菲因外型亮麗，被譽為「最美星二代」，目前也以歌手身份活躍於演藝圈。余皓然18日透露，最近有網友留言攻擊她和孩子的長相，所以只好曬出學生舊照證明，並反擊說：「你一定對自己長相很沒自信，才會到處一天到晚留言攻擊別人的長相。」

▲余皓然的女兒韓菲被封為「最美星二代」。（圖／翻攝自Facebook／王中平和余皓然愛的小屋）

余皓然在社群曬出自己學生時期的舊照，她表示，之所以會突然上傳照片，一是因為最近大家又開始流行分享舊照，另個原因則是最近有一位酸民不斷留言批「孩子像媽媽一定醜」，對方還說是因為她以前的眼睛像綠豆、臉像大餅。

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面對網友的惡意評論，余皓然幽默回說：「所以今天PO這一張只是要告訴大家，大餅應該還好吧！至於綠豆，好歹也是紅豆吧。」直言酸民一定對自己的長相很沒自信，才會不斷攻擊別人的外貌。

▲余皓然學生時期的照片。（圖／翻攝自Facebook／王中平和余皓然愛的小屋）

而余皓然的學生照雖然不是第一次曝光，仍引網友驚訝大讚「從小美到大」、「都沒什麼變，很清純漂亮」、「以前沒有美肌修圖跟過多妝容，高中時期這樣素顏已經算校花等級了吧」。

【余皓然全文】

為什麼會Po這一張呢？

第一個因為最近大家又開始流行分享當年的照片

第二個最近有位酸民瘋狂留言說孩子像媽媽一定醜，因為媽媽以前眼睛像綠豆，臉是大餅超級醜

所以今天Po這一張只是要告訴大家，大餅應該還好吧！至於綠豆好歹也是紅豆吧，

倒是這位酸民我想你一定對自己長相很沒自信，才會到處一天到晚留言攻擊別人的長相

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