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混血女主持人被台男問有過幾次　遭媽逼婚短命戀只有3天

記者葉文正／台北報導

由「奶黃」黃鈺琳主持的新節目《Linking 368 Taiwan恁去台灣》今舉辦發布會，職籃T1聯盟會長「錢姐」錢薇娟特地前來站台，身為「台美混血」的奶黃分享對台灣男生的看法外，也爆料媽媽一直逼婚。

▲奶黃首度挑大樑主持電視節目。（圖／三立提供）

▲奶黃首度挑大樑主持電視節目。（圖／三立提供）

奶黃經營的Youtube頻道《靠右邊走》擁有近35萬訂閱，她的媽媽是來自美國的台灣媳婦歐陽珊，也是知名廣告明星及藝人；這次活動還邀請職籃T1聯盟會長錢薇娟擔任嘉賓，「節目的精神就像是奧運選手走遍世界各地，用運動交朋友，把台灣的美好傳遞給全世界的朋友們，讓他們認識美麗的台灣。」

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▲奶黃首度挑大樑主持電視節目。（圖／三立提供）

▲奶黃與媽媽歐陽珊。（圖／三立提供）

首次獨挑大梁主持節目的奶黃今年才27歲，由於節目預計至少走6年，坦言剛受邀時有些猶豫，因爲她一直被媽媽逼婚、生小孩，不過她說目前重心都在事業上，沒心思談戀愛，且自己戀愛經驗也不是特別豐富。

▲奶黃首度挑大樑主持電視節目。（圖／三立提供）

▲奶黃與錢薇娟。（圖／三立提供）

被問到是否交過台灣男友時，奶黃突面有難色，表示交往最長的一任只有3個月，最短就是3天，「不過亞洲男生不錯，只是跟我的緣分、機會還沒到。」也稱讚台灣男生很體貼，會幫忙看生提東西、拿包包和買衛生棉，但下一句又忍不住吐槽，「但我遇到的男生都很幼稚，會一直問我過去的戀情，還問有幾次，但我覺得不重要，只覺得『關你什麼事』。」奶黃在感情上相當有主見。

錢薇娟推薦節目單位可以去自己家鄉高雄拍左營國訓中心，因為所有選手都是從那邊出來，「我覺得外地人認識台灣其實只有表面，現在有節目可以將台灣更多祕境介紹出去，是很好的行銷方式。」

《Linking 368 Taiwan恁去台灣》將於7/18起，每週四晚間播出，節目以走入台灣各地祕境為主題，拍攝368位台灣鄉鎮村長里長深入介紹各角落，用國際觀眾視角來行銷台灣，以吸引更多外國觀光客，帶領台灣在地人、新住民甚至是來自世界各地的旅人更加了解台灣這片土地的美。

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