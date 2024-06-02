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戲份比主角王一博少「入圍視帝」被炎上！　他「刪留言」網譏小偷

記者陳芊秀／綜合報導

大陸上海電視節「第29屆白玉蘭獎」視帝入圍爭議持續延燒。該獎項在大陸被視為電視劇三大獎之一，男星王陽憑《追風者》入圍最佳男主角，但是第一男主角王一博卻成了提名遺珠，粉絲連日來批評不公，而入圍者王陽被網友發現，默默刪了微博裡有關王一博的留言評論。

▲▼王一博主演《追風者》未能入圍白玉蘭獎，同劇戲份較少的王陽入圍，引發爭議。（圖／翻攝自微博）

▲王一博（右）主演《追風者》未能入圍白玉蘭獎，同劇戲份較少的王陽（左）入圍，引發爭議。（圖／翻攝自微博）

據網友截圖，王陽5月21日曬照時，有網友留言「怎麼跟王一博很像」，為此回應「請不要貶低一博的顏值，沈師很嚴肅地跟你說」。不過現在該則評論已經消失，有人因此嘲諷「誰能允許小偷站上領獎台」、「老鼠破防了」。

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▲▼王一博主演《追風者》未能入圍白玉蘭獎，同劇戲份較少的王陽入圍，引發爭議。（圖／翻攝自微博）

▲▼王一博主演《追風者》未能入圍白玉蘭獎，同劇戲份較少的王陽入圍，引發爭議。（圖／翻攝自微博）

▲王陽5月21日發文曾幽默回應像王一博。（圖／翻攝自微博）

▲▼王一博主演《追風者》未能入圍白玉蘭獎，同劇戲份較少的王陽入圍，引發爭議。（圖／翻攝自微博）

▲網友發現王陽把留言刪除。（圖／翻攝自微博）

▲▼王一博主演《追風者》未能入圍白玉蘭獎，同劇戲份較少的王陽入圍，引發爭議。（圖／翻攝自微博）

▲白玉蘭獎入圍名單30日公布後，網友湧入王陽微博留言批評。（圖／翻攝自微博）

王陽官方微博湧入大批留言批評，還有人曬出疑似王陽妻子回應粉絲，「風平浪靜很理想，偶爾的狂風或暴雨難預料也很難避免，無論當你們感到委屈或收穫，開心或憤怒，經過這裡時能感到一點點溫暖或輕鬆，就很開心了，其他時間過好自己的生活，愛你們，加油」。而「王陽老婆發聲」更因此登上微博熱搜第一。

▲▼王一博主演《追風者》未能入圍白玉蘭獎，同劇戲份較少的王陽入圍，引發爭議。（圖／翻攝自微博）

▲網友稱王陽妻子發聲。（圖／翻攝自微博）

多家陸媒報導，《追風者》劇組將王一博、王陽一起報名男主角，而王陽獲得提名，王一博則是外傳出現在第二輪票選名單中，只是最終未進入最終的入圍名單，成了遺珠。然而部分網友仍無法接受，持續批評評選不公，另一派網友苦嘆「能不能有點腦子，這樣吵吵只會讓你家哥哥更加敗壞路人緣」。

70歲編劇趙冬苓也了視帝爭議發聲，稱讚王一博挑起了大樑，也稱讚王陽一直努力到被人看見，並說「重要的是，這件事和王陽一點關係也沒有」，希望王一博繼續努力。儘管提名舉動沒有違規，粉絲仍要求片方給個說法，導致爭議遲遲未能滅火。

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王陽, 王一博, 白玉蘭獎

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