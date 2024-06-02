＆TEAM王奕翔拍MV超台！霸氣喊「我愛你啦」　網笑歪：台味超重

記者吳睿慈／綜合報導

由南韓娛樂公司龍頭HYBE所打造的日本男團&TEAM，奔波於日、韓兩地發展，團體裡藏有一位台灣寶藏男孩王奕翔（NICHOLAS），經常教授成員中文，每回都會鬧出可愛笑話，受到廣大台灣粉絲喜愛。近日，官方釋出&TEAM拍攝MV的花絮，王奕翔在演打架戲份時，突然大喊一聲「我愛你」、「我喜歡你啦」，宛如台灣偶像劇即視感，逗得粉絲彎腰爆笑。

▲▼＆TEAM王奕翔拍MV突然霸氣喊「我愛你啦」、「你幹什麼東西」，台灣粉絲笑歪。（圖／翻攝自＆TEAM YouTube）



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&TEAM日前帶著新歌〈Samidare〉（五月雨）回歸樂壇，官方1日釋出拍攝MV幕後花絮，幾位男生上演淋著雨的打架戲份，沒想到畫風最後歪掉，王奕翔兇狠地大喊「我愛你啦」、「我喜歡你啊」、「你幹什麼東西」，MV突然變成台味十足的偶像劇，留言區笑喊「聽到我愛你的時候笑出來」、「王奕翔太好笑了」。

▲K被逗笑。（圖／翻攝自＆TEAM YouTube）

由於王奕翔大喊「我愛你」，使得其他成員也跟著用韓文喊「我愛你」，打架突然變得很有愛，K最後笑到出框，青春無敵的畫面引起討論度，這幕在台灣粉絲之間熱烈瘋傳，直呼彷彿看到《那些年》感覺的校園電影，還有人敲碗「男主角找王奕翔重拍」。

▲＆TEAM日前有來台灣參加拼盤。（圖／翻攝自＆TEAM IG）



&TEAM是透過選秀節目《&AUDITION》所推出的9人男子團體，由台、日、韓成員所組成，團體於2022年底正式出道，近2年來站過無數大型頒獎典禮累積實力，日前首度來到高雄參加拼盤時，王奕翔大喊一句「高雄我回來了」，全場氣氛感動，知名度大大上升。