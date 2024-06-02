快訊／孫安佐和解狄鶯了！　嗆孫鵬「有種跟我說」：別做偷雞摸狗的事

記者孟育民／台北報導

星二代孫安佐泰國普吉島呼麻闖民宅被逮，事後媽媽狄鶯透露他被下蠱、像中邪，孫安佐昨天在直播中澄清邪早解了，更多次提及爸爸孫鵬在他水裡放符水。他今早首度現身受訪，他說原本希望不要造成媒體關注，沒想到還是爆出新聞，和媽媽已經和解，不過沒有再和爸爸說過話，再度喊話：「其實還有很多事情我不想講，畢竟他還是我爸，爸拜託別做偷雞摸狗的事情，你有種就直接跟我說。」

▲孫安佐首度回應風波。（圖／記者孟育民攝）



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孫安佐表示去泰國做自媒體，並不是去觀光玩樂，「全台灣沒人拍到的片子只有我拍到，影片拍潑水節跟警察有關的，等我開心就上片！」對於擅闖民宅，他說誤以為是自己家，也有跟屋主道歉了，表示媽媽事後也有飛去泰國救他，不過無奈說：「整個普吉島都很像一個實境秀，以我為中心，皇室、警察、巫醫都有參與我泰國的事情，具體發生什麼等以後再說，我受過像地獄的體驗，為什麼要逼我回想？」

▲孫安佐表示回想當時情況痛苦。（圖／記者孟育民攝）

他說被關在醫院6天，整個人被綁在床上，形容就像是在地獄般。「我在兩個不同的醫院待，很像精神極光屋的感覺，我一直反覆想要逃走、反覆死了很多次！」至於下蠱的過程，他說：「他把我綁在床上，就施打一些藥劑，給我吸一些不明氣體，推進來不知道幾歲的老頭，做一種很像能量轉換的事情。」