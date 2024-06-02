ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

快訊／孫安佐和解狄鶯了！　嗆孫鵬「有種跟我說」：別做偷雞摸狗的事

記者孟育民／台北報導

星二代孫安佐泰國普吉島呼麻闖民宅被逮，事後媽媽狄鶯透露他被下蠱、像中邪，孫安佐昨天在直播中澄清邪早解了，更多次提及爸爸孫鵬在他水裡放符水。他今早首度現身受訪，他說原本希望不要造成媒體關注，沒想到還是爆出新聞，和媽媽已經和解，不過沒有再和爸爸說過話，再度喊話：「其實還有很多事情我不想講，畢竟他還是我爸，爸拜託別做偷雞摸狗的事情，你有種就直接跟我說。」

▲▼孫安佐。（圖／記者孟育民攝）

▲孫安佐首度回應風波。（圖／記者孟育民攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

孫安佐表示去泰國做自媒體，並不是去觀光玩樂，「全台灣沒人拍到的片子只有我拍到，影片拍潑水節跟警察有關的，等我開心就上片！」對於擅闖民宅，他說誤以為是自己家，也有跟屋主道歉了，表示媽媽事後也有飛去泰國救他，不過無奈說：「整個普吉島都很像一個實境秀，以我為中心，皇室、警察、巫醫都有參與我泰國的事情，具體發生什麼等以後再說，我受過像地獄的體驗，為什麼要逼我回想？」

▲▼孫安佐。（圖／記者孟育民攝）

▲孫安佐表示回想當時情況痛苦。（圖／記者孟育民攝）

他說被關在醫院6天，整個人被綁在床上，形容就像是在地獄般。「我在兩個不同的醫院待，很像精神極光屋的感覺，我一直反覆想要逃走、反覆死了很多次！」至於下蠱的過程，他說：「他把我綁在床上，就施打一些藥劑，給我吸一些不明氣體，推進來不知道幾歲的老頭，做一種很像能量轉換的事情。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

推薦閱讀

快訊／孫安佐和解狄鶯了！　嗆孫鵬「有種跟我說」：別做偷雞摸狗的事

快訊／孫安佐和解狄鶯了！　嗆孫鵬「有種跟我說」：別做偷雞摸狗的事

阿沁正式宣戰Faye：把你告到底！　「就當我們自己蠢」怒公開抄襲證據

阿沁正式宣戰Faye：把你告到底！　「就當我們自己蠢」怒公開抄襲證據

狄鶯、孫鵬「診所外吵架」被目擊！　當街起口角對話曝光

狄鶯、孫鵬「診所外吵架」被目擊！　當街起口角對話曝光

YTR魚乾藏愛半年「公開男友了」！　合體拍片超甜：像換一個人

YTR魚乾藏愛半年「公開男友了」！　合體拍片超甜：像換一個人

狄鶯控大姑「見孫安佐像見鬼」　孫鵬姪子反爆：她半夜打來罵人

狄鶯控大姑「見孫安佐像見鬼」　孫鵬姪子反爆：她半夜打來罵人

孫安佐爆在台灣「遭大卡車蓄意謀殺」！　還原泰國下蠱過程：反覆死很多次

孫安佐爆在台灣「遭大卡車蓄意謀殺」！　還原泰國下蠱過程：反覆死很多次

孫安佐發聲「我爸偷下毒」！　連PO限動激喊：我沒中邪

孫安佐發聲「我爸偷下毒」！　連PO限動激喊：我沒中邪

孫安佐怒揭下蠱獻祭真相！　「被綁床上6天」過非人生活：差點被弄死　

孫安佐怒揭下蠱獻祭真相！　「被綁床上6天」過非人生活：差點被弄死　

金鐘影后天心凌晨突發5字文！　近萬人震驚按讚：霸氣

金鐘影后天心凌晨突發5字文！　近萬人震驚按讚：霸氣

孫安佐現身控訴20分鐘全文！　泰警聯手巫醫「把我能量轉給老人」罹PTSD

孫安佐現身控訴20分鐘全文！　泰警聯手巫醫「把我能量轉給老人」罹PTSD

孫安佐房間被放滿符水！　亮出一大桶「喝下去苦苦的」直接吐掉

孫安佐房間被放滿符水！　亮出一大桶「喝下去苦苦的」直接吐掉

艾力克斯「高顏值帥兒」高中畢業！兒子身高逼近184cm…夫妻淚崩

艾力克斯「高顏值帥兒」高中畢業！兒子身高逼近184cm…夫妻淚崩

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／孫安佐和解狄鶯了！　嗆孫鵬「有種跟我說」：別做偷雞摸狗的事

阿沁正式宣戰Faye：把你告到底！　「就當我們自己蠢」怒公開抄襲證據

狄鶯、孫鵬「診所外吵架」被目擊！　當街起口角對話曝光

YTR魚乾藏愛半年「公開男友了」！　合體拍片超甜：像換一個人

狄鶯控大姑「見孫安佐像見鬼」　孫鵬姪子反爆：她半夜打來罵人

孫安佐爆在台灣「遭大卡車蓄意謀殺」！　還原泰國下蠱過程：反覆死很多次

孫安佐發聲「我爸偷下毒」！　連PO限動激喊：我沒中邪

孫安佐怒揭下蠱獻祭真相！　「被綁床上6天」過非人生活：差點被弄死　

金鐘影后天心凌晨突發5字文！　近萬人震驚按讚：霸氣

孫安佐現身控訴20分鐘全文！　泰警聯手巫醫「把我能量轉給老人」罹PTSD

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

孫安佐, 狄鶯, 孫鵬, 下蠱, 阿乃

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 白種元YT節目拍到「44男輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不准下架！
  2. 直擊《星光》林道遠轉當房仲「街上發宣傳單」　民眾目睹鞠躬身影讚爆
  3. 八點檔男星潘逸安「大巨蛋VIP包廂」看球賽！　謝副院長岳父解鎖
  4. 陽帆合體陳漢典還原《分手擂台》！動作神複製　80萬人笑瘋朝聖
  5. 曹西平PO文嘆孫安佐事件！　無奈：父母都是最後一個知道
  6. 李沛綾回歸八點檔　「3女互扯頭髮」火爆場面曝
  7. ＆TEAM王奕翔拍MV超台！霸氣喊「我愛你啦」　網笑歪：台味超重
  8. 五月天阿信唱完鳥巢宣布「休息」震撼彈！首吐委屈心聲　粉淚：歡迎回家
  9. 艾力克斯「高顏值帥兒」高中畢業！兒子身高逼近184cm…夫妻淚崩
  10. 8年前遭吳宗憲嗆不好笑！　博恩留陰影「重回《大熱門》雪恥」他道歉了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366