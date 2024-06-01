ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曾是泰拳選手　美女歌手張靜汶出單曲...圓夢合作知名樂團

記者蔡琛儀／台北報導

歌手張靜汶與理想混蛋共同創作新曲〈我愛我〉，張靜汶表示，當初和唱片公司團隊透露自己想和他們合作的意願，老闆寄電子郵件邀請合作，竟意外談成，而專輯中收錄的另一首與泰國新生代著名唱作歌手Sarah Salola合作的泰式輕快情歌〈Better Match〉，當初也是透過一封電子郵件就成功，張靜汶自己也很意外，她開玩笑說既然成功機率這麼高，開始考慮寄信給泰勒絲了。

▲▼張靜汶、理想混蛋〈我愛我〉。（圖／壹日音樂 Day One Music @ PMP Entertainment提供）

▲張靜汶、理想混蛋合作歌曲〈我愛我〉。（圖／壹日音樂提供）

張靜汶也因此跟理想混蛋相熟，理想混蛋到馬來西亞演出時他們相約一起晚餐，張靜汶也帶他們到吉隆坡的「金三角」逛逛，吉他手阿哲和鼓手Look都嘗試了土耳其冰淇淋，而張靜汶來台灣拍攝MV行程結束後，理想混蛋則帶張靜汶到他們的「秘密基地」大王阿姨的早餐店（大王漢寶殿）吃早餐，「阿姨的料理很對我的胃口以外還非常有個性，會為她的音樂人朋友們留下專屬位置，而我也很幸運的被阿姨納入好朋友專屬座位的名單中啦！」

張靜汶畢業於化學與環境工程學系碩士，並且擅長籃球及拳擊，她曾代表學校女子籃球隊出賽，也曾代表沙巴州出賽泰拳女子組比賽，當時為了準備比賽，她在兩個星期內從55kg瘦到47kg，一點碳水都不能碰以外，到後期連飲水的攝取量都要控制，還需要維持從早到晚的鍛鍊，相當的辛苦。而她雖然是運動好手，但自稱跳起舞來有莫名的喜感，「與其說手腳不協調，更像是眼睛先學會了但四肢還沒跟上。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼張靜汶、理想混蛋〈我愛我〉。（圖／壹日音樂 Day One Music @ PMP Entertainment提供）

▲張靜汶外表外靜，但其實擅長籃球及拳擊。（圖／壹日音樂提供）

此外，張靜汶將於6月9日晚上七點於台北市「Remember Me_記得我．Café」舉辦小型演唱會，演唱會免費入場。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

等主人挑鞋子...怪奇喵推車內「練游泳」　1.5萬人見牠「療癒掌花」暴動啦！

推薦閱讀

孫安佐回台首直播！「我家有錢我要這麼拚嗎」揭和爸媽矛盾：一堆把我當瘋子

孫安佐回台首直播！「我家有錢我要這麼拚嗎」揭和爸媽矛盾：一堆把我當瘋子

YTR眾量級家寧「願所有相遇都恰逢其時」發聲了！Andy反應超真實 全被截圖

YTR眾量級家寧「願所有相遇都恰逢其時」發聲了！Andy反應超真實 全被截圖

狄鶯驚爆想離婚！認了「受夠孫家人」　嘆兒子遭下蠱對阿乃失望

狄鶯驚爆想離婚！認了「受夠孫家人」　嘆兒子遭下蠱對阿乃失望

五月天阿信神隱網路7天　深夜哭臉發聲：開放給大家罵

五月天阿信神隱網路7天　深夜哭臉發聲：開放給大家罵

快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐

快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐

獨家／孫安佐爆在普吉島「三進三出警局」！　狄鶯衝醫院救愛子

獨家／孫安佐爆在普吉島「三進三出警局」！　狄鶯衝醫院救愛子

孫安佐限動突丟2字！　轉發槍支照…泰呼麻闖民宅保釋金500泰銖

孫安佐限動突丟2字！　轉發槍支照…泰呼麻闖民宅保釋金500泰銖

楊繡惠88歲爸阿西突癱軟急診！　血糖驟降有死亡風險…她火速北上

楊繡惠88歲爸阿西突癱軟急診！　血糖驟降有死亡風險…她火速北上

快訊／Netflix無預警上架《哥吉拉-1.0》　粉絲嗨翻：有中文字幕

快訊／Netflix無預警上架《哥吉拉-1.0》　粉絲嗨翻：有中文字幕

快訊／孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！「闖民宅露下體」全被監視器拍下　

快訊／孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！「闖民宅露下體」全被監視器拍下　

孫安佐出事後二度發文！　氣罵「更荒謬的是不思考的受眾」

孫安佐出事後二度發文！　氣罵「更荒謬的是不思考的受眾」

六月生肖運勢揭曉！牛迎新契機、龍獲貴人相助

六月生肖運勢揭曉！牛迎新契機、龍獲貴人相助

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫安佐回台首直播！「我家有錢我要這麼拚嗎」揭和爸媽矛盾：一堆把我當瘋子

YTR眾量級家寧「願所有相遇都恰逢其時」發聲了！Andy反應超真實 全被截圖

狄鶯驚爆想離婚！認了「受夠孫家人」　嘆兒子遭下蠱對阿乃失望

五月天阿信神隱網路7天　深夜哭臉發聲：開放給大家罵

快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐

獨家／孫安佐爆在普吉島「三進三出警局」！　狄鶯衝醫院救愛子

孫安佐限動突丟2字！　轉發槍支照…泰呼麻闖民宅保釋金500泰銖

楊繡惠88歲爸阿西突癱軟急診！　血糖驟降有死亡風險…她火速北上

快訊／Netflix無預警上架《哥吉拉-1.0》　粉絲嗨翻：有中文字幕

快訊／孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！「闖民宅露下體」全被監視器拍下　

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曾是泰拳選手　美女歌手張靜汶出單曲...圓夢合作知名樂團
  2. KID野人火鍋林口店宣布6／11結束營業！　中和店3月才收攤
  3. 狄鶯鬧離婚遭疑「為了洗孫安佐呼麻醜聞」　竟用兒被下蠱逆轉風向
  4. 邱瓈寬母親肺炎病逝榮總　享耆壽93歲
  5. 兒患罕病「智商只有2-4歲」！　鄭俊弘崩潰：考慮再生一個
  6. 日本為何螢幕CP容易成真？日媒認時代變了揪2關鍵：他們不吃燒肉了
  7. 納豆女友依依慶生穿超辣！一低頭吹蠟燭「掉出超巨半球」形狀被看光
  8. 池錫辰脫口：LE SSERAFIM的她成名是運氣好　劉在錫高EQ急救場
  9. 導演認證「邊佑錫、金惠奫眼神不一般」：可能在交往⋯　韓網暴動
  10. 獨／10間公司搶人！王淨「結束合約」告別李烈舊東家　新身份驚喜曝光

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366