曾是泰拳選手　美女歌手張靜汶出單曲...圓夢合作知名樂團

記者蔡琛儀／台北報導

歌手張靜汶與理想混蛋共同創作新曲〈我愛我〉，張靜汶表示，當初和唱片公司團隊透露自己想和他們合作的意願，老闆寄電子郵件邀請合作，竟意外談成，而專輯中收錄的另一首與泰國新生代著名唱作歌手Sarah Salola合作的泰式輕快情歌〈Better Match〉，當初也是透過一封電子郵件就成功，張靜汶自己也很意外，她開玩笑說既然成功機率這麼高，開始考慮寄信給泰勒絲了。

▲張靜汶、理想混蛋合作歌曲〈我愛我〉。（圖／壹日音樂提供）



張靜汶也因此跟理想混蛋相熟，理想混蛋到馬來西亞演出時他們相約一起晚餐，張靜汶也帶他們到吉隆坡的「金三角」逛逛，吉他手阿哲和鼓手Look都嘗試了土耳其冰淇淋，而張靜汶來台灣拍攝MV行程結束後，理想混蛋則帶張靜汶到他們的「秘密基地」大王阿姨的早餐店（大王漢寶殿）吃早餐，「阿姨的料理很對我的胃口以外還非常有個性，會為她的音樂人朋友們留下專屬位置，而我也很幸運的被阿姨納入好朋友專屬座位的名單中啦！」

張靜汶畢業於化學與環境工程學系碩士，並且擅長籃球及拳擊，她曾代表學校女子籃球隊出賽，也曾代表沙巴州出賽泰拳女子組比賽，當時為了準備比賽，她在兩個星期內從55kg瘦到47kg，一點碳水都不能碰以外，到後期連飲水的攝取量都要控制，還需要維持從早到晚的鍛鍊，相當的辛苦。而她雖然是運動好手，但自稱跳起舞來有莫名的喜感，「與其說手腳不協調，更像是眼睛先學會了但四肢還沒跟上。」

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▲張靜汶外表外靜，但其實擅長籃球及拳擊。（圖／壹日音樂提供）

此外，張靜汶將於6月9日晚上七點於台北市「Remember Me_記得我．Café」舉辦小型演唱會，演唱會免費入場。