獨家／張柏芝遭前老闆求償5112萬元　前老闆余毓興寫歌諷她是狗

記者葉文正／台北報導



近日張柏芝前老板兼經纪人余毓興，以全新唱作人身份推出全新單曲《以犬之名》並正式邁向幕前，在宣傳新歌時，接受媒體採訪，余毓興表示：「創作這首歌，是要讓世人知道，當初張柏芝為了讓我支付4千萬元的簽約金，不惜自認是一條狗，會永遠追隨在我身邊，沒想到後來她拿錢卻不依約拍戲，才會有這首歌的誕生。」

▲余毓興(左)與張柏芝曾是合作夥伴。（圖／余毓興提供）

余毓興提到，張柏芝當年就是如《以犬之名》歌詞內容所述，不惜自認自己是一條狗，並以狗的忠誠為誓言向他表示忠誠，以此博取同情及信任，才令他在短短三天之内支付四千萬簽約金。余毓興透露《以犬之名》的確源自自己的親身經歷創作而成。他直言：「在2011年當時我決定幫助張柏芝度過難關時，甚至到現在這一刻，依然有很多的朋友，特别是很多媒體好友一直感到疑惑不解。剛好趁這首歌問世，也算是對所有關心我的朋友做一個交待，同時更算是對我自己當初的愚味决定做個了斷。」

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▲余毓興(左)與張柏芝對簿公堂。（圖／余毓興提供）

他表示至今仍然清晰記得當晚發生的每個细節，「記得那天是周四，由於對話內容涉及到其他一些重量级人物，因此我暫時不便透露更多細節。對於生肖屬狗，且天生愛狗如命的我來說，當有人以狗的忠誠做為誓言向我表達忠心時，這樣的誓言和承诺對我來說還是具有極大的殺傷力、說服力和感染力的。我一時感性，在當時做出決定，在三天之内支付張柏芝4000萬簽約金救她於水火的其中一個重要原因之一。」

▲余毓興寫歌諷張柏芝。（圖／余毓興提供）

余毓興也表示，《以犬之名》的歌曲和MV於今日起正式在抖音平台「余生相伴」的帳號全球首發，而《以犬之名》的歌曲也在各大音樂平台上架。

▲余毓興宣傳余生相伴平台。（圖／余毓興提供）

余毓興也被問到跟張柏芝官司的最新進展，余毓興說：「因為訴訟正在司法審理階段，所以不便也不能透露相關细節，希望大家留意法院的公告信息為準。余毓興强調，「余生相伴」的帳號原本計畫在官司结束後才正式展開，但法庭排期的時間遠遠超出預期，而所有音樂製作已如期完成，所以只能在官司结束前推出整個「余生相伴」之計畫。

余毓興說，會透過「余生相伴」的帳號在未來一年内推出大约150首由他詞曲一手包辦的原創歌曲，同時，也會透過「余生相伴」的帳號進行中、港、台、星、馬、泰各地的大型歌唱選秀活動，在選秀過程中打造一批對音樂充满熱爱及天賦的新人及創作人，並藉整个選秀活動製作500首原創音樂作品。希望對音樂有夢想的朋友踴躍参與。

對於張柏芝非但沒有感恩，而且違約甚至拒不還款，最終引發現在的官司訴訟狀態，讓他對張柏芝感到心寒，他說當年在媒體上公開公佈簽張柏芝為旗下藝人時，蕭若元先生曾在媒體上公開對他喊話，說張柏芝天生反骨，並指他和張柏芝最後终將對簿公堂。

余毓興坦言，蕭若元在2011年就鐵口直斷張柏芝是反骨之人，對蕭先生深感佩服，同時也感到非常諷刺。他也透露：「當初為了力挺張柏芝，還不知好歹，放話硬槓蕭若元，现在想起来真是愚昧無知！」



余毓興表示，對於任何一個人而言，這種過河拆橋且忘恩負義的行為，都會感到憤慨。所以他當然也感到極度的失望及憤怒，並深受打擊。余毓興笑說：「如果說自己完全無動於衷，不憤慨應該也不會有人相信吧。將心比心，當一個朋友在生死存亡之際，對妳伸出援手，拯救妳於水火之中，對方理應感激涕零，並以最大的善意回報這份恩情，這是人之常情。



余毓興說，當他在追討张柏芝四千萬千约金無效之下，只能透過法律途徑解決，去控告她違约以及追討四千萬的簽约金及違約賠償，在他而言，實是無奈之舉。他苦笑表示：「我只是想拿回我支付給張柏芝的四千萬簽约金和賠償。畢竟2011年的四千萬，可不是一筆小数目，是我的辛苦血汗錢。」他强調根本早已不奢望張柏芝會感恩。對於過河拆橋、忘恩負義，甚至還反咬一口、恩將仇報的行為，將心比心任何人都會感到可恥，所以他也不例外。



香港女星張柏芝擁有精緻外貌，年輕時是許多男性心目中的夢中情人，入行時拍攝飲料廣告讓大眾驚為天人，迅速打開知名度，後來她被周星馳欽定為《喜劇之王》女主角，清純又嫵媚的螢幕形象讓她一炮而紅，23歲憑藉電影《忘不了》榮獲香港金像獎最佳女主角；張柏芝2020年與前東家鬧糾紛，稱她收港幣1276萬元（約台幣5112萬元）卻未工作，法院已在審理此案。