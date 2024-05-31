HYBE股價開市暴跌！　閔熙珍一句「有意願協商和解」狂漲1.4萬

記者張筱涵／綜合報導

閔熙珍在被法院認證並沒有背叛行為，洗刷「背叛仔」的指責後，今（31日）召開第二次記者會，其中提到現在一切已經釐清，自己最重視的就是對於NewJeans未來活動願景，因此希望能和HYBE找到協商點，也有意願和解。她此話一出，原本狂跌的HYBE股價瞬間狂飆。

▲閔熙珍開記者會影響HYBE股價。（圖／翻攝自YouTube／엠빅뉴스）



今天一早傳出閔熙珍連任代表，但2名親信董事都已經被罷免，且由3位HYBE推薦的高層成為社內理事，不只引起南韓網友熱烈議論，股市也受到很大的影響。

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南韓股市HYBE股價今天開盤價是韓幣20萬4000元（約台幣5100元），從當地時間10點開市到14點都是下跌趨勢，最低跌到韓幣19萬3000元（約台幣4825元），但在閔熙珍開始記者會後，股價就逐漸上升，尤其在她提到「希望和HYBE找到協商點」和「有和解意願」後交易量和價格都狂升，最高價是韓幣20萬7000元（約台幣5175元），等於漲了韓幣1萬4000元（約台幣350元）。

▲HYBE今日股價變化。（圖／翻攝自NAVER）



韓網友們看了股價變化後都表示「她也離不開了，也需要HYBE的資本吧」、「HYBE醒醒吧！都這樣了還不醒嗎？不會吧」、「果然錢是不會說謊的」、「雖然閔熙珍想要和解，但是HYBE不想吧」、「以股東立場來說和解後繼續攜手是最好的，但就是有很多笨蛋」。