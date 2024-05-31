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林志玲力挺「台南在地小農」做公益！　13年受益人數破10萬

記者蕭采薇／台北報導

婚後回歸家庭的林志玲，儘管演藝工作不像過去忙碌，但做公益依然不遺餘力。身為「台南女兒」的她，近日特別與台南在地小農合作，結合暖心黑豆茶和台南製造、有「台灣LV」之稱的經典好物茄芷袋，發起義賣活動。

▲林志玲做公益。（圖／志玲姊姊慈善基金會提供）

▲林志玲長期關注兒童教育，做公益不遺餘力。（圖／志玲姊姊慈善基金會提供）

林志玲長期關注兒童教育、醫療資源、早療學習與兒少心理健康發展，更一直支持著孩子們的夢想，「志玲姊姊慈善基金會」特別發起「志玲姊姊讓愛迴圈公益圓夢計畫」，希望鼓勵更多對公益有想法的兒童與青少年，並號召一起關注社會上需要幫助的角落，將改善弱勢朋友處境的想法付諸行動，讓愛得以循環，讓世界更加美好。

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▲林志玲做公益。（圖／志玲姊姊慈善基金會提供）

▲林志玲台南在地小農合作，結合台南製造茄芷袋義賣。（圖／志玲姊姊慈善基金會提供）

林志玲每年透過義賣慈善年曆，為發展遲緩兒童與經濟弱勢學生募集學習及醫療資源，這次特別推出全新義賣品，希望持續發揮正向力量，為大家傳遞愛與溫暖，期待一起將善念溫暖發光、傳遞更多愛與善良。

▲林志玲做公益。（圖／志玲姊姊慈善基金會提供）

▲林志玲成立資金匯至今，累積資助的大小朋友已超過數十萬人次受益。（圖／志玲姊姊慈善基金會提供）

「志玲姊姊慈善基金會」自2011年成立至今，累積資助的大小朋友已超過數十萬人次受益，並獲得臺北市社會局頒發社福單位優等獎狀。往後將持續協助發展遲緩兒童的早期療育學習經費及醫療設備、支持弱勢地區學童的學習圓夢計畫、認養原住民兒童舞樂文化傳習計畫、提供獨居長者生活物資關懷以及關注兒童教育、守護兒童心理健康。

▲林志玲做公益。（圖／志玲姊姊慈善基金會提供）

▲林志玲關心兒少，同時也關注青少女身心需求。（圖／志玲姊姊慈善基金會提供）

急難扶助方面，她也曾捐助81氣爆受災家庭子女學費及生活物資、協助災區學校設備重建；支持八仙塵爆與太魯閣事故傷友生心理重建經費；協助台南震災受災民眾重建家園；疫情期間捐助醫療物資。此外，志玲姊姊也致力倡導女性健康議題，推動婦癌防治與資助全台巡迴篩檢車，累積捐助數十萬件少女內衣及衛生用品，關注青少女身心需求。

 

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