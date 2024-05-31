胡瓜要求賠償5200萬元　民視有信心免賠

記者葉文正／台北報導

綜藝大哥胡瓜與民視合約糾紛尚未平息，由於胡瓜方的律師要求要賠兩年的酬勞5200萬元，民視認為價差太大無法接受，仍想要積極跟胡瓜協商，不過民視方也表示：「我們的律師認為，以合約精神來說，應該是可以免賠，而且我們也希望瓜哥可以主持其他時段節目，還是想跟他好好談。」

▲ 胡瓜認為民視違約等賠。（圖／記者黃克翔攝）

不過據了解，依照之前的舊約，民視跟胡瓜還有12小時沒有履行完畢，這筆錢民視則已經給付給胡瓜，總數應該是300萬元，民視執行副總許念台證實：「該付的錢還是會付的，但我們的律師認為，瓜哥律師所主張的數目，我們應該是都不用付，所以希望能跟瓜哥協調好，另開時段來主持節目，也不要傷了雙方彼此和氣。」

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▲胡瓜(中)是民視台柱。（圖／民視提供）

原本民視在尋求各種方式跟胡瓜協商，但胡瓜方強硬要民視按約賠錢，民視也決定賠錢了事，但胡瓜要求賠償一直到2026年整整兩年的酬勞，以他每集酬勞50萬元計算，等於要求民視賠他5200萬，這幾乎已是天文數字。而民視願意付的賠償數字，是過年後到白冰冰主持前這3個月的數目，可見雙方的想法差距頗大。

知情人士表示，由於胡瓜多年來都是直接跟民視領薪，合約內容幾乎只有這兩造知情，所以兩邊能搬上檯面來說的內容其實是不多，否則就有違約嫌疑，民視希望用人情戰，胡瓜則端出法律戰，而胡瓜尚有週日《綜藝大集合》這節目在民視，雙方若鬧得太僵，也恐傷未來的合作情誼。