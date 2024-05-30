演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行「極度猥褻」　爆對方身份：跟2026選舉有關

記者孟育民／台北報導

葛斯齊日前多次放話某位大咖男主持人，直呼行為比黃子佼更甚，並警告若這名男星2026年還不被爆出來，他將公開手中所有證據，揭露對方的行徑，「我忍到今天還在忍你。」近日他錄製節目《震震有詞》提到此事，是有親眼看見案發過程，「其實我容忍差不多了，有點滿了！」他透露手上握有證據，並在節目上揭露該名男星的惡行。

▲葛斯齊揭露該名男星惡行。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

葛斯齊先直言：「我相信演藝圈真的沒有比他更髒，我過去爆料的都是耳聞，聽到去查證，但這件事我眼睜睜看到的，我是親身經歷，不只一起（事件），我跟我身邊的朋友大約6、7人。」還原當時經過，他說：「酒後直接眾人面前舔女孩子的腳趾，舔完腳趾在眾人面前搭帳篷，我當時拿我手機敲他的帳篷，他還在笑，我覺得極度猥褻，我是狗仔耶，你在我面前這樣幹，你真沒把我放在我眼裡。」不料，對方竟然一臉不在乎，笑說「我不怕」，態度相當囂張。

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▲▼葛斯齊親眼目睹案件發生。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

另外，該名男星因為有開店，進店內甚至會直接親吻店內女客人。葛斯齊說之所以還沒公開此人，就是在等有更多受害者站出來，但他未來肯定會公開，「我是在激發受害者勇敢站出來，所以我一直把案例丟出來，讓大家知道這不只一件。」謝震武聽完說，以為是因為要等縣市長選舉完，才要在2026年公開，沒想到葛斯齊回應：「確實有關係，跟2026確實有關係，如果之後有爆出來就會知道。」





▲▼葛斯齊揭驚爆對方線索。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

許聖梅也表示看過照片，不忍說：「會很大條，我也看過相關證據，這個男藝人還蠻紅的，現在也蠻活躍的，知名度也非常高，這個事情爆出來，會是一個蠻驚天動地的事情。」

▲許聖梅覺得爆出來會是一個大事件。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）