ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行「極度猥褻」　爆對方身份：跟2026選舉有關

記者孟育民／台北報導

葛斯齊日前多次放話某位大咖男主持人，直呼行為比黃子佼更甚，並警告若這名男星2026年還不被爆出來，他將公開手中所有證據，揭露對方的行徑，「我忍到今天還在忍你。」近日他錄製節目《震震有詞》提到此事，是有親眼看見案發過程，「其實我容忍差不多了，有點滿了！」他透露手上握有證據，並在節目上揭露該名男星的惡行。

▲▼葛斯齊揭露該名男星惡行。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

▲葛斯齊揭露該名男星惡行。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

葛斯齊先直言：「我相信演藝圈真的沒有比他更髒，我過去爆料的都是耳聞，聽到去查證，但這件事我眼睜睜看到的，我是親身經歷，不只一起（事件），我跟我身邊的朋友大約6、7人。」還原當時經過，他說：「酒後直接眾人面前舔女孩子的腳趾，舔完腳趾在眾人面前搭帳篷，我當時拿我手機敲他的帳篷，他還在笑，我覺得極度猥褻，我是狗仔耶，你在我面前這樣幹，你真沒把我放在我眼裡。」不料，對方竟然一臉不在乎，笑說「我不怕」，態度相當囂張。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼葛斯齊揭露該名男星惡行。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

▲▼葛斯齊親眼目睹案件發生。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

▲▼葛斯齊揭露該名男星惡行。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

另外，該名男星因為有開店，進店內甚至會直接親吻店內女客人。葛斯齊說之所以還沒公開此人，就是在等有更多受害者站出來，但他未來肯定會公開，「我是在激發受害者勇敢站出來，所以我一直把案例丟出來，讓大家知道這不只一件。」謝震武聽完說，以為是因為要等縣市長選舉完，才要在2026年公開，沒想到葛斯齊回應：「確實有關係，跟2026確實有關係，如果之後有爆出來就會知道。」

▲▼葛斯齊揭露該名男星惡行。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

▲▼葛斯齊揭驚爆對方線索。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

▲▼葛斯齊揭露該名男星惡行。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

許聖梅也表示看過照片，不忍說：「會很大條，我也看過相關證據，這個男藝人還蠻紅的，現在也蠻活躍的，知名度也非常高，這個事情爆出來，會是一個蠻驚天動地的事情。」

▲▼葛斯齊揭露該名男星惡行。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

▲許聖梅覺得爆出來會是一個大事件。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

陳沂首戰SWAG真的脫了！伺服器大當機　前海龍蛙兵「火車便當」硬不起來

陳沂首戰SWAG真的脫了！伺服器大當機　前海龍蛙兵「火車便當」硬不起來

演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行「極度猥褻」　爆對方身份：跟2026選舉有關

演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行「極度猥褻」　爆對方身份：跟2026選舉有關

日網紅亂爆星野源偷吃！堅不刪文　日媒曝「他還在急找不倫證據」

日網紅亂爆星野源偷吃！堅不刪文　日媒曝「他還在急找不倫證據」

新婚2年！曾智希自爆陳志強離家　他親筆寫「與妻暫別書」網朝聖

新婚2年！曾智希自爆陳志強離家　他親筆寫「與妻暫別書」網朝聖

財經網美追打五月天！列出演唱會收益：捐8000萬很多嗎

財經網美追打五月天！列出演唱會收益：捐8000萬很多嗎

慈妹熱舞到一半「從後面被攝影師撞飛」！　驚恐臉全被拍

慈妹熱舞到一半「從後面被攝影師撞飛」！　驚恐臉全被拍

六月李易爆「13年婚變分居半年」！　她認了婚姻現況：我們各過各的

六月李易爆「13年婚變分居半年」！　她認了婚姻現況：我們各過各的

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

48歲內田有紀為日職開球！不老神顏美翻網「太離奇根本高中女生」

48歲內田有紀為日職開球！不老神顏美翻網「太離奇根本高中女生」

快訊／拖欠一年管理費！郭書瑤首露面「落淚道歉」　後續處理曝光：檢討過了

快訊／拖欠一年管理費！郭書瑤首露面「落淚道歉」　後續處理曝光：檢討過了

限韓令掰！隔9年「韓團北京開唱」官方准了　陸網怒檢舉：偷國棒子別來

限韓令掰！隔9年「韓團北京開唱」官方准了　陸網怒檢舉：偷國棒子別來

哈利「認愛梅根宣言」曾惹怒英王、威廉！　官網時隔8年偷偷刪了

哈利「認愛梅根宣言」曾惹怒英王、威廉！　官網時隔8年偷偷刪了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陳沂首戰SWAG真的脫了！伺服器大當機　前海龍蛙兵「火車便當」硬不起來

演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行「極度猥褻」　爆對方身份：跟2026選舉有關

日網紅亂爆星野源偷吃！堅不刪文　日媒曝「他還在急找不倫證據」

新婚2年！曾智希自爆陳志強離家　他親筆寫「與妻暫別書」網朝聖

財經網美追打五月天！列出演唱會收益：捐8000萬很多嗎

慈妹熱舞到一半「從後面被攝影師撞飛」！　驚恐臉全被拍

六月李易爆「13年婚變分居半年」！　她認了婚姻現況：我們各過各的

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

48歲內田有紀為日職開球！不老神顏美翻網「太離奇根本高中女生」

快訊／拖欠一年管理費！郭書瑤首露面「落淚道歉」　後續處理曝光：檢討過了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

葛斯齊, 黃子佼, 振振有詞

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 馮媛甄定居台中6年曝婚後生活！　阿翔硬沾邊遭浩子嗆：我們想知道嗎？
  2. 布魯斯威利「失智息影2年」女兒親揭病況！　與1歲孫女互動曝光
  3. 年輕人常遲到「被糾正竟回」：我盡量！　曹西平無奈：隔天還是一樣
  4. 藝術家雷驤逝世享壽85歲　雷光夏證實：父親輕快飛奔而去
  5. 蔡阿嘎圓夢「合體AV女優紗倉真菜」　9年前同框海報…今貼身女神
  6. 48歲內田有紀為日職開球！不老神顏美翻網「太離奇根本高中女生」
  7. NMIXX「音響事故現清唱實力」竟是安排好的！　JYPE認了：成員不知情
  8. 張學友演唱會倒數一天！　盤點「歌神五大必看超猛紀錄」
  9. 唐玲抗癌5年「左胸裝置人工血管」　手術開5cm放入感嘆：何時能拆
  10. 瘋電影／挑戰者　史上最好的網球電影

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366