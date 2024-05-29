財經網美追打五月天！列出演唱會收益：捐8000萬很多嗎

▲五月天阿信。（圖／翻攝自微博／五月天）



記者鄒鎮宇／綜合報導

五月天阿信24日在北京開演唱會時，因脫口「我們中國人」引發退粉潮，後續五月天提及過去在台捐出8000多萬元賑災。對此，財經網美胡采蘋列出五月天過去在北京鳥巢開演唱會的數十億元的收益，直言「捐8000萬很多嗎？」

胡采蘋29日在臉書發文表示，她無意與五月天的粉絲為敵，但一般人可能不了解捐款8000萬這數字該如何衡量，因此她列出五月天過去的報導，包括今年在北京鳥巢開唱10場賺40億元、去年也在鳥巢開唱6場賺29億元等。

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胡采蘋表示，她搜尋完五月天開演唱會後賺的金額，「我覺得五月天說自己是中國人也是應該的」。

網友看完紛紛留言，「以他們的位階，其實可以不用碰這個的，碰了反而會掉，看著吧」、「其實以月薪來講，我對那些月薪3萬，捐款1000塊的人，更加敬佩」、「捐8000萬就要被原諒這樣太廉價了嗚嗚」。