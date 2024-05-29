ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

財經網美追打五月天！列出演唱會收益：捐8000萬很多嗎

▲五月天阿信。（圖／翻攝自微博／五月天） 

▲五月天阿信。（圖／翻攝自微博／五月天）

記者鄒鎮宇／綜合報導

五月天阿信24日在北京開演唱會時，因脫口「我們中國人」引發退粉潮，後續五月天提及過去在台捐出8000多萬元賑災。對此，財經網美胡采蘋列出五月天過去在北京鳥巢開演唱會的數十億元的收益，直言「捐8000萬很多嗎？」

胡采蘋29日在臉書發文表示，她無意與五月天的粉絲為敵，但一般人可能不了解捐款8000萬這數字該如何衡量，因此她列出五月天過去的報導，包括今年在北京鳥巢開唱10場賺40億元、去年也在鳥巢開唱6場賺29億元等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

胡采蘋表示，她搜尋完五月天開演唱會後賺的金額，「我覺得五月天說自己是中國人也是應該的」。

網友看完紛紛留言，「以他們的位階，其實可以不用碰這個的，碰了反而會掉，看著吧」、「其實以月薪來講，我對那些月薪3萬，捐款1000塊的人，更加敬佩」、「捐8000萬就要被原諒這樣太廉價了嗚嗚」。

捐八千萬很多嗎？我無意與五迷為敵，但一般人可能不了解數字大小到底該如何衡量。 不過google完我覺得五月天說自己是中國人也是應該的????。 ——————— 沒有假唱！五月天登北京鳥巢唱10場 票房估近40億台幣 TVBS新聞網 陳韻雯...

Emmy追劇時間發佈於 2024年5月28日 星期二

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

推薦閱讀

陳沂首戰SWAG真的脫了！伺服器大當機　前海龍蛙兵「火車便當」硬不起來

陳沂首戰SWAG真的脫了！伺服器大當機　前海龍蛙兵「火車便當」硬不起來

日網紅亂爆星野源偷吃！堅不刪文　日媒曝「他還在急找不倫證據」

日網紅亂爆星野源偷吃！堅不刪文　日媒曝「他還在急找不倫證據」

財經網美追打五月天！列出演唱會收益：捐8000萬很多嗎

財經網美追打五月天！列出演唱會收益：捐8000萬很多嗎

六月李易爆「13年婚變分居半年」！　她認了婚姻現況：我們各過各的

六月李易爆「13年婚變分居半年」！　她認了婚姻現況：我們各過各的

快訊／拖欠一年管理費！郭書瑤首露面「落淚道歉」　後續處理曝光：檢討過了

快訊／拖欠一年管理費！郭書瑤首露面「落淚道歉」　後續處理曝光：檢討過了

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

限韓令掰！隔9年「韓團北京開唱」官方准了　陸網怒檢舉：偷國棒子別來

限韓令掰！隔9年「韓團北京開唱」官方准了　陸網怒檢舉：偷國棒子別來

快訊／六月發聲回應婚變李易！認「夫妻為瑣事摩擦生熱」　7字曝現況

快訊／六月發聲回應婚變李易！認「夫妻為瑣事摩擦生熱」　7字曝現況

大蛇丸半年狂甩31kg！飲控菜單全公開「2餐就破千」　網：真的燒錢

大蛇丸半年狂甩31kg！飲控菜單全公開「2餐就破千」　網：真的燒錢

昆凌2歲小女兒「做家事」！8近照罕見曝光　小嘴激似周杰倫基因太強

昆凌2歲小女兒「做家事」！8近照罕見曝光　小嘴激似周杰倫基因太強

韓綜《認命吧！通通你買單》來台灣拍攝！　5韓星全台趴趴走「闖關吸目光」

韓綜《認命吧！通通你買單》來台灣拍攝！　5韓星全台趴趴走「闖關吸目光」

Joeman認了「有整型」！公開進化過程　阿滴：只有聲音是一樣的

Joeman認了「有整型」！公開進化過程　阿滴：只有聲音是一樣的

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陳沂首戰SWAG真的脫了！伺服器大當機　前海龍蛙兵「火車便當」硬不起來

日網紅亂爆星野源偷吃！堅不刪文　日媒曝「他還在急找不倫證據」

財經網美追打五月天！列出演唱會收益：捐8000萬很多嗎

六月李易爆「13年婚變分居半年」！　她認了婚姻現況：我們各過各的

快訊／拖欠一年管理費！郭書瑤首露面「落淚道歉」　後續處理曝光：檢討過了

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

限韓令掰！隔9年「韓團北京開唱」官方准了　陸網怒檢舉：偷國棒子別來

快訊／六月發聲回應婚變李易！認「夫妻為瑣事摩擦生熱」　7字曝現況

大蛇丸半年狂甩31kg！飲控菜單全公開「2餐就破千」　網：真的燒錢

昆凌2歲小女兒「做家事」！8近照罕見曝光　小嘴激似周杰倫基因太強

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

五月天, 北京演唱會, 捐款, 網友意見, 收益

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 陳沂首戰SWAG真的脫了！伺服器大當機　前海龍蛙兵「火車便當」硬不起來
  2. 邵雨薇遊學2個月「拍片講日文」　曝學習成果：很高興我來了
  3. 駕獨木舟划向石垣島　郭泓志與KID嚴重曬傷
  4. 日網紅亂爆星野源偷吃！堅不刪文　日媒曝「他還在急找不倫證據」
  5. 不斷更新／韓星活動6月售票看這裡！　金秀賢隔9年來台搶票進入倒數
  6. 周湯豪差點被球撞飛跌下台！　演唱會驚險畫面曝光：真的嚇爛
  7. 財經網美追打五月天！列出演唱會收益：捐8000萬很多嗎
  8. 限韓令掰！隔9年「韓團北京開唱」官方准了　陸網怒檢舉：偷國棒子別來
  9. 神還原《灌籃高手》！張員瑛變「真人版晴子」甜問：喜歡籃球？　網全暈
  10. 麥可基頓合作老友艾爾帕西諾　驚現「失憶症狀」苦笑：大家很擔心

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366