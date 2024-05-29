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王軍凱2次目睹「日本人教訓觀光客」　曝地鐵真實狀況…網一排認同

記者蔡宜芳／綜合報導

氣象主播王軍凱近日和妻子一起到日本旅遊，他29日透露，早上準備搭車前往機場返台時，在地鐵上目睹了兩次觀光客被日本人教訓的場面，感慨道：「只能說日本人的禮貌是建立在我不麻煩你，你也不要侵犯我的原則上。」

▲▼王軍凱目睹日本人教訓觀光客。（圖／翻攝自Facebook／王軍凱）

▲王軍凱近日和妻子到日本旅遊。（圖／翻攝自Facebook／王軍凱）

王軍凱提到，第一次是發生在通勤時間的地鐵上，當時車廂擠滿了通勤族，有遊客拉著行李剛好擠在門口，「要下車的日本女性上班族用力的將觀光客推出車廂，好方便她們下車。」王軍凱坦言，自己也曾在不算擁擠的車廂內，被一位日本阿伯用肘擊過，「在台灣其實我很少坐捷運，但我想像中同樣情形，台灣人應該是用嘴巴說借過。」

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▲▼王軍凱目睹日本人教訓觀光客。（圖／翻攝自Facebook／王軍凱）

▲王軍凱分享在日本地鐵上看到的情況。（圖／翻攝自Facebook／王軍凱）

而第二次則是一個家庭拖著行李箱，當媽媽要讓路給其他人下車時，不小心碰到了旁邊坐著的日本年輕人，結果這位年輕人立刻出腳踢了媽媽一下。這兩次情況讓王軍凱感嘆，日本人的禮貌是建立在「我不麻煩你，你也不要侵犯我」的原則上，也好奇若換作是歐美遊客，情況是否會有所不同。

王軍凱的貼文引發了網友們的熱議，「日本就真的是一個很你怎對我、我就怎對你的國家」、「其實是疫情後，這情況變得嚴重，以前其實沒那麼多狀況」、「觀光客搭乘日本的大眾運輸，最好避開上下班通勤時間」、「他們面對趁日圓貶值、大量湧入的觀光客應該已忍到臨界點」。

▲▼王軍凱目睹日本人教訓觀光客。（圖／翻攝自Facebook／王軍凱）

▲網友的看法。（圖／翻攝自Facebook／王軍凱）

【王軍凱全文】

在感覺被侵犯時，日本人其實是很不客氣的，早上坐車來機場的路上，就看到兩次觀光客被教訓的畫面。

其一，地鐵擠滿通勤族，遊客拉著行李剛好擠在門口，到站之後，要下車的日本女性上班族用力的將觀光客推出車廂，好方便她們下車，其實我也曾經在不算擁擠的車廂，被一位日本阿伯肘擊過，在台灣其實我很少坐捷運，但我想像中同樣情形，台灣人應該是用嘴巴說借過。

其二是一個家庭拖著行李箱，媽媽要讓人下車時，不小心碰到一旁坐著的日本年輕人，這位日本人立刻出腳踢了媽媽一下。

看到兩次都是亞洲遊客，如果是歐美遊客不知道會不會是同樣的情況，只能說日本人的禮貌是建立在我不麻煩你，你也不要侵犯我的原則上。

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日本, 王軍凱, 旅遊

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