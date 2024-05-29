音樂人熊美玲闖金曲入圍4大獎　認「還在等林俊傑」！

記者蔡琛儀／台北報導

音樂人熊美玲今年憑著專輯《一路平安》，在今年金曲獎一舉入圍最佳作詞人獎、最佳台語專輯獎、年度專輯、最佳台語女歌手獎，讓當時正在石門水庫健行的她始料未及，也驚喜不已，坦言原本還忘記金曲入圍公布，「我中間空了30幾年，竟然還有機會再進入金曲獎，我自己給我自己一個肯定，因為我這2、30年來很少碰音樂的事。」

▲熊美玲在今年金曲獎入圍4個獎項。（圖／創客音樂工作室提供）

林秋離愛徒林俊傑（JJ）今年金曲獎也入圍過最佳華語男歌手和最佳作曲人獎，是否有向昔日師母送上祝福？熊美玲笑說：「我在等待耶，但我想他可能太忙，沒有多做猜測，這麼多歌手我們都寫過，大家都忙著自己的事務。」

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▲林俊傑今年金曲也入圍兩大獎。（圖／翻攝自Facebook／林俊傑）

至於有沒有最想拿的獎？熊美玲說每個都想要，但專輯中的歌曲〈秋離〉入圍最佳作詞人，這首歌又是〈哭砂〉的原曲，〈哭砂〉曾讓熊美玲在第三屆金曲獎拿下最佳作曲人，同一首歌相隔32年再度入圍，讓她覺得格外有意義，「如果這麼想，我確實希望作詞獎能拿到，這樣就完整了。」

雖然去年她代替亡夫領金曲獎特別貢獻獎，32年也去過金曲獎，但熊美玲坦言，這回最緊張的莫過於找典禮服裝，焦慮不已，「對我來說太新鮮了！」32年前甚至穿著球鞋、牛仔褲出席，「這次我還想說要不要穿converse帆布鞋，但好像不太好。」