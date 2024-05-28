雷／《善宰》結局史上最甜！邊佑錫卯起來狂親　網淚崩：捨不得看完

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣劇集《背著善宰跑》由邊佑錫、金惠奫主演，兩人穿越時空互相拯救彼此，28日迎來大結局，邊佑錫飾演的善宰再看到鐘錶後想起過去的一切，在衝去找任率的路上，險些被殺人犯金永洙撞飛，所幸金太成（宋建熙飾演）把車子擋在前面，阻止了悲劇發生。接續上一集的劇情，邊佑錫、金惠奫CP檔即將圓滿，劇迷已在網路上刷一排「捨不得結束」，28日結局劇情引起熱烈討論。

▲邊佑錫在上一集想起記憶。（圖／翻攝自tvN）



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▲邊佑錫恢復記憶後卯起來狂親金惠奫。（圖／翻攝自tvN）



最終結局於28日播出，善宰想起任率後，急忙衝去找女方，看到滿臉淚痕的任率，他不捨地說：「當妳獨自一人的時候，都一直這樣邊哭著邊想念那個忘記你的人嗎？我就說吧，那是悲劇，這樣還不想改一下結局嗎？」主動走向摯愛身邊，緊緊地抱著任率，他哭著說：「我都記起來了，怎麼可以沒有妳，對不起我來晚了，對不起我忘記妳了。」任率則是抱著他大哭。

▲▼《善宰》結局史上最甜，兩位主角狂放閃。（圖／翻攝自tvN）



殺人犯金永洙在逃跑之間被撞入湖里身亡，正式劃下結尾。任率才放下心決定與善宰重逢，最後一集開播不到5分鐘就灑糖，兩人更在家裡溫存過去失去的時間，善宰解釋重新買項鍊的原因，他情話連發告白：「腦中雖然忘記妳了，但我的心臟還記得妳。」不斷索吻任率，狂親對方，兩人彷彿新婚夫妻。

善宰、任率度過安穩又甜蜜的時刻，某天為了讓任率好好工作，他把女生帶回家工作，在一切工作結束後，任率失誤說出「睡一晚再走好嗎」，兩人度過火辣的一晚，家門前卯起來狂親，看得觀眾害羞到不斷尖叫。

▲邊佑錫求婚成功。（圖／翻攝自tvN）



善宰身為偶像，兩人馬上爆出戀愛緋聞，他因此決定要求婚，結局灑糖灑滿，善宰參加了任率姪子滿周歲宴會，兩人也正式見雙方家長，奶奶告訴他「要幸福」，台詞感動所有觀眾，結局迎來滿滿粉紅泡泡，他最終在櫻花樹下送出戒指並求婚，「跟我一起度過以後所有的時間」，任率點頭答應「我會一輩子在你身邊」，眼睛一閉後，兩人看見婚禮的未來場景，畫下圓滿句點，16集堪稱所有集數裡最甜最感動的一集，劇迷淚崩「沒有這麼好看的劇了」、「婚紗照太美」、「最後一幕哭死了」。

▲▼邊佑錫、金惠奫看到結婚未來。（圖／翻攝自tvN）

