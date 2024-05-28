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Joeman堅持不賣台積電！被算命「擁百億身價」　拿風波自嘲：報應在我身上

記者孟育民／台北報導

東森超視×網紅Joeman共同出品《靈能的挑戰》於上周舉辦開鏡儀式，為台灣第一檔靈能界競賽節目，節目中將請到30位通靈、易經、塔羅老師進行一場大型選秀，節目將設置了「7個關卡」皆是問事者的人生難題。初次製作另類探險節目的Joeman表示自己非常期待，因為這類型在台灣沒有人做過「國外有類似的，但是台灣又會結合東方亞洲的元素在裡面。」

▲▼《靈能的挑戰》開鏡記者會。（圖／東森超視 提供）

▲Joeman製作節目《靈能的挑戰》，舉辦開鏡記者會。（圖／東森超視 提供）

當被問到在現場眾多靈能師中有沒有熟人時，Joeman笑說，當然有，因為先前在自己頻道有做過類似的單元，找了許多算命老師相互PK；只不過令他印象深刻的是，其中一位老師當時請他務必賣掉手上的「台積電」，「我死不賣，現在已經有800多了！但是我個人還是希望他其他事情算的準，因為他說我有『百億身價』！」

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▲▼《靈能的挑戰》開鏡記者會。（圖／東森超視 提供）

▲Joeman原本不迷信，後來改變念頭。（圖／東森超視 提供）

Joeman也透露，其實以前自己是不迷信的，直到年紀漸長才開始相信玄學「我覺得我生活中，就是會有很多好事和壞事發生，但是在經歷越來越多人事物後，就覺得真的有命運，有很好的事情發生在我身上，也有很衰的事情發生在我身上…」話才說到這，立刻就被白瑜吐槽：「那不是衰，是你做的不正確！」瞬間讓Joeman語塞露出尷尬表情，笑翻全場。

▲Joeman。（圖／翻攝自Facebook／Joeman）

▲Joeman拿過去風波自嘲。（圖／翻攝自Facebook／Joeman）

Joeman不忘自嘲表示，「很多我以前覺得不怎麼樣的事情，馬上就會報在我身上，我就不多說啦！大家都知道啦，自己去搜尋」，而當被問到實況組Toyz因販毒遭判4年2月定讞時，Joeman表示：「尊重司法、面對司法，但就是只能面對它，但我覺得他（Toyz）也正在面對，我也正在面對，我相信人是可以改過的。」

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Joema, 靈能的挑戰

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