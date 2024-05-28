獨家／王宥忻杜拜「砸800萬買房」親曝原因　一坪不到60萬！

記者蔡琛儀／台北報導

「財富女神」王宥忻近日和前夫翁總、前婆婆前往杜拜旅遊，更開心在杜拜買下第一間房做投資，總價約台幣800萬元，一坪價格不到60萬，她開心表示：「重點還是在蛋黃區的市中心，而且買的坪數完全是實坪不含公設。」

▲王宥忻杜拜買房。（圖／翻攝臉書／王宥忻財富女神）

王宥忻表示，聽當地的導遊說杜拜房價這兩年才漲，房價在過去一年裡平均上漲了11.5%，而兩年前買房的朋友，現在的房子更是都漲了60% ，加上杜拜政局穩定、房價及城市的發展也非常的穩定，也相當歡迎外來人口投資，有不少買家搶購廉價房產並進行翻新，再出租給住戶和遊客，她透露蛋黃區的房子有些不到一週就售罄，甚至她訂的房子已經有人想要多出幾十萬元跟她買。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王宥忻和前夫翁總感情升溫中。（圖／翻攝臉書／王宥忻財富女神）

不過她這次杜拜之旅，常在臉書分享和前夫親密合照，還親暱喚對方「老爺」，好奇兩人是否感情回溫復合？王宥忻則說，因為跟前夫翁總事業都還是在一起，兩人確實是有感情增溫的趨勢，「目前沒有想太多，每天都很幸福和圓滿。」而因為前公公在過年時去世，她這次特別帶著前婆婆一起出遊，帶她散散心也盡孝道。