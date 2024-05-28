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94KG日本女偶像閃婚懷孕！3年男友升級老公「連我的體型也接受」

記者陳芊秀／綜合報導

31歲日本女偶像大橋道子（音譯，大橋ミチ子 ）28日宣布閃電結婚，並且已經懷孕。她身高167公分，體重94公斤，並以「肥滿落下系墮落天使偶像」為概念，與多田繪里組成女團「BIGANGEL」，談起另一半形容「包含我的體型與一切全部接受的人」。

▲▼94公斤的日本女偶像大橋道子閃婚懷孕。（圖／翻攝自X）

▲▼94公斤的日本女偶像大橋道子閃婚懷孕。（圖／翻攝自X）

▲94公斤的日本女偶像大橋道子閃婚懷孕。（圖／翻攝自X）

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大橋道子抱著激動的心情分享喜訊，與交往中的圈外男友結婚，並且懷孕了，關於老公介紹「他是我之前提到過的人，非常溫柔，包括我的體型與一切全部接受。」她同時透露預產期在12月，未來工作會視身體允許的狀況下進行，「今後也請繼續支持我，謝謝」。她2020年曾透過YouTube影片透露交了男友，男方當時便以結婚為前提交往。

結婚聲明公開後，湧入大批網友留言祝福。由於女團「BIGANGEL」4月底剛宣布要募集新成員，團體正要跨出重要的一大步時，宣布結婚懷孕，擔心部分粉絲會感覺心情複雜，團員多田繪里也坦言「真的很驚訝，頭腦一片空白，無法直接說出恭喜」，因此透過影片表達歉意，並強調募集新成員是去年就開始的企劃，懷孕是一直以來的願望，希望大家諒解，團員也表示會全力配合。

▲▼94公斤的日本女偶像大橋道子閃婚懷孕。（圖／翻攝自X）

▲大橋道子結婚聲明。（圖／翻攝自X）

▲▼女團「BIGANGEL」4月剛招募新成員，其中一人宣布懷孕結婚。（圖／翻攝自IG）

▲女團「BIGANGEL」4月剛招募新成員，其中一人宣布懷孕結婚。（圖／翻攝自IG）

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