《慶餘年》張若昀爸出事！　欠債8873萬被強制執行…父子決裂被挖

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《慶餘年2》戲裡戲外話題不斷，劇中飾演「北齊大公主」的女星毛曉彤，被爆遭其他劇組欠薪7年約1250萬人民幣（約新台幣5622萬元），男主角張若昀的父親，也是知名電視製作人張健28日爆出被強制執行2000萬人民幣（約8873萬台幣），父子間的債務糾紛再度被提及。

▲張若昀主演《慶餘年2》開播掀轟動。（圖／Disney+提供）

根據「企查查」網站資訊，張健近日被北京朝陽區人民法院下強制執行2000萬人民幣（約8873萬台幣），相關公司也被列為被執行人。由於兒子張若昀主演《慶餘年2》正在播出，話題火速衝上微博熱搜第一。

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張若昀雖給外界富二代印象，其實從小父母離異，與爺爺奶奶照顧下成長，年輕時上節目受訪，曾言3、5年才見到爸媽一面，爸爸更是4度結婚。而他在事業起飛時期，爸爸仿冒他的簽名與華策影視公司簽約，且從中私吞1.4億人民幣（約台幣6.2億元），父子關係因此決裂，他因此告上法院，2021年華策影視在財報時表示，張若昀涉及1.4億財務糾紛已經解決，簽約公司需返還1.29億人民幣並支付違約金6813萬人民幣，共1.97億（約台幣8.91億元）。

而《慶餘年2》劇情正要上演內庫虧空2000多萬兩，張若昀飾演的「范閒」將要解決內庫虧空的問題。戲外老爸變成被執行人，網友苦嘆「劇裡劇外都有不做人的親爹」、「爹的事找爹」。

▲張若昀《慶餘年2》戲裡上演內庫被虧空2000多萬兩，網友苦嘆「劇裡劇外都有不做人的親爹」。（圖／Disney+提供）