啦啦女神霖霖遭劈腿「1月前PO截圖公審」！　林庭謙求饒：只是一夜情

記者田暐瑋／綜合報導

目前效力中國CBA聯賽天津男籃的林庭謙被爆出在大陸劈腿女球迷，還讓小三懷孕墮胎，導致啦啦隊女神正宮霖霖心碎分手。有網友PO出李芷霖（霖霖）4月的IG限動，發現霖霖似乎早已知情，男方稱和小三只是一夜情，甚至要霖霖一起演出分手戲碼。

▲霖霖遭男友劈腿。（圖／翻攝自霖霖IG）

林庭謙3、4年前與李芷霖交往，但自從到大陸打球後，似乎無法忍受異地戀的考驗，偷偷與大陸女球迷發生一夜情。有網友發現李芷霖在4月的一張IG截圖中揭露男方求饒訊息，林庭謙試圖安撫，希望她能假裝演出兩人已經分手的假象，甚至說：「我沒辦法，只能先演，她快要去澳洲了」。

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▲霖霖遭男友劈腿。（圖／翻攝自霖霖IG）

面對林庭謙的懇求，李芷霖態度冷淡，林庭謙不斷道歉：「寶貝對不起，我也很後悔，我真的做錯了，我跟那個人只是一夜情，不知道怎麼會這樣。」但李芷霖冷冷回應：「我不知道你會用這種方式結束我們的關係。」李芷霖明原訂要出現席味全龍應援活動，卻臨時找來寧寧代班，外傳是受到感情風波的影響，對此經紀人回應：「是身體不舒服！」否認傳言，至於感情狀況則表示：「藝人私人生活，目前不表示意見。」

▲林庭謙爆劈腿女球迷，李芷霖莫名被戴綠帽。（圖／翻攝自臉書、微博）

