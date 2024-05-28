潤娥坎城影展遇種族歧視！女保鑣疑似只讓白人拍照　影片惹怒韓網

記者吳睿慈／綜合報導

國際坎城影展每年5月中旬會在法國舉辦，吸引各國競爭電影強片參展，影星也會到場共襄盛舉。近日，潤娥便現身於該場合，怎料傳出遭到女保鏢出手擋拍照，她雖然被示意趕快入內，仍露出敬業的笑容打招呼，只是影片傳回韓國後，粉絲全部氣炸，怒轟保鑣行為是種族歧視，引起一陣熱議。

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▲潤娥坎城影展遇種族歧視，女保鑣不讓她拍照，影片惹怒韓網。（圖／翻攝自推特）



潤娥當天身穿粉紅色長禮服優雅現身，她隨著樓梯往上走時，原預計要停下來在原地拍照，沒想到一名女保鏢出手擋著她，並不斷要求她往內走，雖然遭到驅逐，但潤娥依舊保持著高EQ笑容，這段影片卻引起了爭議。

有網友指出該女保鏢種族歧視，知名黑人歌手凱莉羅蘭遇到與潤娥相同的狀況，同樣被趕著入內不准她站在紅毯階梯上拍照，由於同樣場合還有白人影星，該為保鑣就沒有出手阻擋對方，引起各國不滿，指稱她的行為非常不恰當。

▲潤娥放出坎城影展禮服美照。（圖／翻攝自潤娥IG）



相關影片在網路上延燒，潤娥當下敬業的反應也獲得稱讚「笑容還是很美」、「感覺她有慌張一秒但還是非常敬業」，雖然紅毯上被擋拍照，但她早在IG貼出美照讓粉絲聞香，宛如公主般的美麗妝扮，粉絲被迷得神魂顛倒大讚太美了！