潤娥坎城影展遇種族歧視！女保鑣疑似只讓白人拍照　影片惹怒韓網

記者吳睿慈/綜合報導

國際坎城影展每年5月中旬會在法國舉辦,吸引各國競爭電影強片參展,影星也會到場共襄盛舉。近日,潤娥便現身於該場合,怎料傳出遭到女保鏢出手擋拍照,她雖然被示意趕快入內,仍露出敬業的笑容打招呼,只是影片傳回韓國後,粉絲全部氣炸,怒轟保鑣行為是種族歧視,引起一陣熱議。

▲潤娥坎城影展遇種族歧視,女保鑣不讓她拍照,影片惹怒韓網。(圖/翻攝自推特)



潤娥當天身穿粉紅色長禮服優雅現身,她隨著樓梯往上走時,原預計要停下來在原地拍照,沒想到一名女保鏢出手擋著她,並不斷要求她往內走,雖然遭到驅逐,但潤娥依舊保持著高EQ笑容,這段影片卻引起了爭議。

有網友指出該女保鏢種族歧視,知名黑人歌手凱莉羅蘭遇到與潤娥相同的狀況,同樣被趕著入內不准她站在紅毯階梯上拍照,由於同樣場合還有白人影星,該為保鑣就沒有出手阻擋對方,引起各國不滿,指稱她的行為非常不恰當。

▲潤娥放出坎城影展禮服美照。(圖/翻攝自潤娥IG)



相關影片在網路上延燒,潤娥當下敬業的反應也獲得稱讚「笑容還是很美」、「感覺她有慌張一秒但還是非常敬業」,雖然紅毯上被擋拍照,但她早在IG貼出美照讓粉絲聞香,宛如公主般的美麗妝扮,粉絲被迷得神魂顛倒大讚太美了!

Finding out that security racist woman at Cannes did the same thing to yoona on the red carpet??? Like why is she still there and not fired after Kelly rowland’s situation ???? pic.twitter.com/X3JnpLUXAd