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雙胞胎依依燙傷「右手一片紅腫」！　傷勢照曝光：不怕痛怕水泡

記者王靖淳／綜合報導

雙胞胎女星依依平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，今（22）日她突然在Threads發文，並曬出一張手燙傷的照片，「我不怕痛但怕水泡」，藉此求助粉絲們能與她分享應急知識。貼文及照片曝光後，立即湧入大批網友留言表達關心。

▲▼雙胞胎依依。（圖／翻攝自Instagram／twins_ee_）

▲雙胞胎依依。（圖／翻攝自Instagram／twins_ee_）

照片中，依依的右手內側出現一片明顯的紅腫區域，面積較大，看起來像是燙傷後的反應。該紅腫區域周圍的皮膚呈現正常膚色，沒有破損或滲出液體跡象，顯示燙傷可能未造成外部皮膚的嚴重損傷。然而，雖然依依的手臂看似並無其他外傷，但仍需要妥善護理以避免紅腫情況惡化、進一步感染或起水泡的風險。她在文中提到，自己並未出現傷口，但感覺疼痛，已經進行冰敷。對於是否需要按照常見的燙傷急救流程「沖脫泡蓋送」來處理，她表達疑惑，希望了解是否有必要遵循這一程序。

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▲▼雙胞胎依依燙傷。（圖／翻攝自Threads／twins_ee_）

▲▼雙胞胎依依燙傷。（圖／翻攝自Threads／twins_ee_）

▲▼雙胞胎依依燙傷。（圖／翻攝自Threads／twins_ee_）

依依進一步表示，她最擔心的是燙傷後會不會起水泡，坦言自己「不怕痛，但怕水泡」。貼文曝光後，不少人提醒她處理得當，以避免感染或其他後續問題。有網友建議依依「先去藥局買優碘來擦，並用紗布包裹起來，避免破皮後造成細菌感染。」不過也有網友認為燙傷範圍偏大，認為她應儘速就醫，而非只靠塗藥，另有細心網友提醒，燙傷發生當下應沖冷水至少5到10分鐘，以帶走殘餘熱度，降低燙傷程度。此外，有專業知識網友解釋，起水泡與熱源及接觸時間長短相關，並非只靠藥物處理能預防。

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