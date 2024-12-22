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直擊／賈永婕看張惠妹〈三天三夜〉：釋放能量　曝101煙火內幕

記者蔡琛儀／台北報導

天后張惠妹（阿妹）今（22日）在台北大巨蛋舉辦第二場演唱會，台北101董事長賈永婕今也來朝聖，她表示已經為了〈三天三夜〉準備好釋放能量，但她明天還要去立法備詢，已經在擔心會不會明天燒聲。外界也相當關心年底101跨年煙火，日前預覽影片曝光，主題「Team Taiwan Champion」 備受好評，賈永婕說：「我們花了非常多心血在煙火、音樂和視覺呈現，希望大家支持，我覺得這是太好的機會，能讓世界看到台灣，知道我們台灣就是冠軍！」

▲▼張惠妹大巨蛋演唱會day2場外，賈永婕。（圖／記者周宸亘攝）

▲賈永婕。（圖／記者周宸亘攝）

阿妹同門師妹Lulu今也來朝聖，她笑說這是她人生第一次的大巨蛋，「錯過周杰倫沒關係，我還有張惠妹！」她表示當時沒搶到周董的票，但這次很開心能來看阿妹演唱會，「我每一場都會到。」她最想聽的莫過於嗨歌〈三天三夜〉，而平常最愛聽的則是〈身後〉、〈連名帶姓〉。

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▲▼張惠妹大巨蛋演唱會day2場外,Lulu。（圖／記者周宸亘攝）

▲Lulu。（圖／記者周宸亘攝）

黃偉晉則說之前在小巨蛋聽阿妹唱〈身後〉就聽哭，今天也很期待除了這首的其他歌曲。不過他人紅是非多，算是「吸黑體質」，對此黃偉晉坦言心情有受影響：「理解的人就理解，不理解的就給他們說。」至於《娛百》轉網路節目後，黃偉晉說大家狀態都很好，且網路節目尺度更大，大家更放鬆。

▲▼張惠妹大巨蛋演唱會day2場外，黃偉晉。（圖／記者周宸亘攝）

▲黃偉晉。（圖／記者周宸亘攝）

王齊麟今天獨自到場，笑說是和未婚妻陳詩媛一起來看演唱會，但陳詩媛還在路上，最想聽的就是寫給李洋的畢業文配樂〈永遠的畫面〉，被拱現場唱幾句？他害羞說：「沒關係交給專業的，跟專業的比我還是專心打球就好。」而他明年起將和新搭檔繼續征戰羽球場，他表示希望明年成績可以更好，至於婚禮會跟未婚妻在討論，有好消息會跟大家說。

▲▼張惠妹大巨蛋演唱會day2場外，王齊麟。（圖／記者周宸亘攝）

▲王齊麟。（圖／記者周宸亘攝）

郭靜也說已經在場外補充好體力，「妹姐叫我們跳起來一定會義不容辭。」她想親自體驗現場震撼，都不敢上網看歌單，就怕被暴雷，「尤其是那些很早期的、很經典的，會讓人陷入某種回憶。」此外還有伍思凱、温嵐也現身大巨蛋。

▼郭靜、桑布伊。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼張惠妹大巨蛋演唱會day2場外，郭靜。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼張惠妹大巨蛋演唱會day2場外，桑布伊。（圖／記者周宸亘攝）

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