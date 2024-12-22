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紅超過30年…56歲王識賢開個人IG了！　首發文「手機螢幕」有亮點

記者黃庠棻／台北報導

《角頭》系列電影日前推出《角頭－大橋頭》，票房開出紅盤，熱潮遍佈全台。其中「北館仁哥」王識賢人氣超旺，各個年齡層都通殺，還被稱作「師奶界許光漢」。活躍演藝圈將近40年的王識賢近日為了與粉絲拉近距離，終於開啟個人Instagram，一天就累積將近3萬人追蹤。

▲▼《角頭－大橋頭》破兩億還願，王識賢。（圖／記者周宸亘攝）

▲王識賢縱橫演藝圈近40年。（圖／記者周宸亘攝）

王識賢演歌雙棲，在演藝圈紅了將近40年，戲劇代表作有《流氓教授》、《意難忘》、《誰是被害者》、《阿叔》等，受到民眾傳唱的歌曲則有《雙人枕頭》、《雪中紅》、《酒醉的恰恰》等，近期演出《角頭－大橋頭》仁哥一角圈了許多年輕族群的粉絲。

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▲▼王識賢出席《角頭－大橋頭》破億送大腸謝票活動。（圖／記者李毓康攝）

▲王識賢縱橫演藝圈近40年。（圖／記者李毓康攝）

由於年輕粉絲增多，王識賢也在近期開設了個人Instagram，在簡介上寫著「千呼萬喚始出來」，雖然目前仍然沒有藍勾勾，但在「角頭」兄弟們的宣傳之下，也火速突破2.8萬人追蹤，且仍在火速地增粉中。

▲王識賢開啟個人Instagram。（圖／翻攝自Instagram／shih_shien0211）

▲王識賢開啟個人Instagram。（圖／翻攝自Instagram／shih_shien0211）

對此，王識賢的Instagram首篇貼文寫下「不要再逼我了」，同時附上一個哭笑不得的表情符號，配圖則是他拿著手機使用社群媒體的背影，讓許多「藍勾勾」藝人好友紛紛回應，像是王陽明就說道「仁哥是想來IG上鬧事是吧？」施名帥也入戲表示「兄仔～等你很久了」懷秋則寫下「帳號，是識賢的。甜點，不是鹹的。歡迎識賢哥！」

▲王識賢開啟個人Instagram。（圖／翻攝自Instagram／shih_shien0211）

▲王識賢開啟個人Instagram。（圖／翻攝自Instagram／shih_shien0211）

不僅如此，王識賢的照片也有一大亮點，原來是他的手機螢幕把字體放超大，這群人的董仔笑說「好可愛，字很大」。而56歲的王識賢終於開設個人社群軟體，他也大方留言回應影迷，讓眾人紛紛開心留言「哇！賢哥來了！」、「終於等到你」、「期待已久了」，引起熱議。

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