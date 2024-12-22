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3年前因「超厭世帥臉」爆紅！《創造營》利路修宣布退圈：我不適合

記者劉宛欣／綜合報導

來自俄羅斯的利路修參加中國大陸男團選秀《創造營2021》，因為厭世態度、一心想回家、拜託觀眾別再投他等趣事爆紅，獨特的風格使他獲得許多人氣，比賽結束以後積極經營大陸市場。然而出道僅僅才3年的時間，他就在公開場合宣布明年會正式退出演藝圈，原因正是因為自己的個性不適合。

▲利路修坦言自己個性適合河演藝圈。（圖／翻攝自利路修微博）

▲利路修宣布退出演藝圈。（圖／翻攝自利路修微博）

利路修22日現身「搜狐時尚盛典」，他久違公開露面，向觀眾表示「謝謝大家一直支持我，謝謝媒體報導，希望大家今天開心」，此外他也正面回應了退出演藝圈的傳聞，表示「退圈是真的，退圈後想做一個正常人，想給粉絲一段時間適應，到明年愚人節的時候我的工作也會結束，我的性格不適合娛樂圈」。

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▲利路修坦言自己個性適合河演藝圈。（圖／翻攝自利路修微博）

▲利路修坦言自己個性不適合演藝圈。（圖／翻攝自利路修微博）

利路修還提到自己出道以後第一個參加的時尚活動就是搜狐的，如今正是退圈前也回到搜狐活動與大家告別，現場主持人貼心幫他準備了畢業帽，當場替他戴上，有趣的是他依舊維持一貫的人設，從頭到尾都是厭世的表情，但也相當敬業地對答、完成工作。他雖因為不適應而決心回到一般人的身分，不過也向粉絲承諾會繼續分享生活。

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