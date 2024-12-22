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南韓突戒嚴動盪不安！劉在錫罕見談政治：大霧很快會消散⋯　韓網讚爆

記者吳睿慈／綜合報導

南韓總統尹錫悅3日緊急發布戒嚴，派軍警封鎖國會、強闖中選會，最終於14遭到國會通過彈劾，政治動盪不安，導致人心惶惶，不少藝人也紛紛發表言論。「國民MC」劉在錫向來不談政治，21日罕見在直播節目上談及相關心得，安慰著同樣感到不安的人們，令網友感動直呼「果然是劉大神」、「好溫暖」。

▲▼ 南韓突戒嚴動盪不安！劉在錫罕見談政治：大霧很快會消散⋯　韓網讚爆。（圖／翻攝自《藉口GO》YouTube）

▼▲劉在錫出席《藉口GO》頒獎典禮，罕見談到南韓現在政治的動盪。（圖／翻攝自《藉口GO》YouTube）

▲▼ 南韓突戒嚴動盪不安！劉在錫罕見談政治：大霧很快會消散⋯　韓網讚爆。（圖／翻攝自《藉口GO》YouTube）

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劉在錫所主持的網路節目《藉口GO》於22日舉辦頒獎典禮，朴信惠、車勝元、Key、俞利、李光洙、宋智孝、池石鎮、李相二、李棟旭等圈內藝人共襄盛舉，只是近來南韓時局動盪不安，許多明星其實也感到不安，他在頒獎典禮尾聲，語氣沈重地提及韓國政府現況：「大家也都知道，我們現在處於一個難以看到未來的狀態中，可能也是會感到很鬱悶的狀況。」

▲▼ 南韓突戒嚴動盪不安！劉在錫罕見談政治：大霧很快會消散⋯　韓網讚爆。（圖／翻攝自《藉口GO》YouTube）

▲▼ 南韓突戒嚴動盪不安！劉在錫罕見談政治：大霧很快會消散⋯　韓網讚爆。（圖／翻攝自《藉口GO》YouTube）

▲▼ 南韓突戒嚴動盪不安！劉在錫罕見談政治：大霧很快會消散⋯　韓網讚爆。（圖／翻攝自《藉口GO》YouTube）

▲劉在錫罕見談政治，盼望「相信大霧很快會消散」。（圖／翻攝自《藉口GO》YouTube）

台下藝人點頭附和，劉在錫接著說：「新年快到了，希望包圍著我們的大霧全部消散，我相信回到安逸日常的日子馬上會來臨。」感謝所有藝人在一片不安時局中參與頒獎典禮，語畢獲得全場明星掌聲。

劉在錫一席話掀起韓網熱議，稱讚他每次都勇於出聲發言，「劉在錫永遠都會在自己的位置上發聲，真的是很好的人」、「果然是劉大神」、「劉在錫真的太帥氣了」、「謝謝劉在錫願意發聲」、「不講也會被罵，講了也會被罵，但劉在錫還是選擇發聲了」。

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