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李珠珢半年前舊照罕曝光！　「蕾絲女僕裝」輕咬髮圈全被拍

記者王靖淳／綜合報導

19歲韓職啦啦隊女神李珠珢，擁有甜美的外型，因此獲得「美得像AI」的稱讚，更因一支三振舞的影片爆紅，不過日前卻宣布與經紀公司APex comunications正式結束合約，未來動向受到外界關注，最近更因一張今年2月份上傳IG的女僕照掀起粉絲討論。

▲李珠珢。（圖／翻攝自Instagram／my._.chuuu）

▲李珠珢女僕裝被挖。（圖／翻攝自Instagram／my._.chuuu）

照片中，李珠珢以甜美且性感的女僕裝扮亮相，她頭戴白色蕾絲髮飾，搭配細緻的蕾絲項圈，展現優雅氛圍。她穿著黑色吊帶裝，細節處點綴蕾絲邊緣，散發俏皮的氣息。李珠珢做出一手撩起頭髮的動作，流露出自信且自然的姿態，同時將嘴唇微微打開，當下似乎正在輕咬髮圈。她在文中透露這張組照片是在某年春天所拍。 貼文及照片曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛寫下稱讚留言，「性感」、「太漂亮了」、「我的天啊，妳真漂亮」。

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▲李珠珢。（圖／翻攝自Instagram／my._.chuuu）

▲李珠珢。（圖／翻攝自Instagram／my._.chuuu）

事實上，李珠珢先前傳出在南韓遭球團冷凍，後來被眼尖網友發現，經紀公司APEX資料中，已經被列入退團成員的名單。根據南韓網站「Namu Wiki（나무위키）」（似維基百科）顯示，APEX上個月29日晚間更新旗下成員列表，新增數名新人，退役成員名單也有變動，其中包含李珠珢的名字，也註明她於2024年退團，先前退出的李多慧、邊荷律等人也都在同份名單中。消息曝光後，立即掀起球迷討論，許多人都對李珠珢的未來動向感到好奇。

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