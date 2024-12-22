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林家正阿妹演唱會跳〈三天三夜〉！即興律動融化「家正婦」：好可愛

記者劉宛欣／綜合報導

天后張惠妹（阿妹）於21日晚間起，在台北大巨蛋舉行「ASMR Maxxx @ Taipei Dome世界巡演」的演出，首場就吸引約4萬名粉絲熱情參與，氣氛高漲。而不久前才為國爭光的中華隊棒球選手們也特地現身支持，包括林家正、江坤宇、戴培峰、曾頌恩、郭俊麟以及總教練曾豪駒等，一到場就成為話題焦點。林家正在現場的「即興舞蹈」片段隨即引起網友熱烈討論。

▲林家正在阿妹演唱會的舞步。（圖／翻攝自林家正、戴培峰Instagram）

▲林家正在12強賽事後，吸了大批粉絲。（圖／翻攝自林家正Instagram）

當晚，戴培峰透過Instagram的限時動態分享演唱會影片，紀錄了阿妹唱起嗨歌時，開心邀請粉絲一同舞動的瞬間。影片中她向觀眾喊道「一起來」，大批歌迷隨即熱情跟著律動。而坐在台下的林家正則顯得悠閒自得，只是對著鏡頭比出YA手勢，讓戴培峰忍不住開玩笑說：「這位哥還沒跳起來。」

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▲林家正在阿妹演唱會的舞步。（圖／翻攝自林家正、戴培峰Instagram）

▲戴培峰分享林家正在演唱會上的模樣。（圖／翻攝自戴培峰Instagram）

不過，當阿妹的經典歌曲〈三天三夜〉響起後，林家正終於忍不住融入全場熱烈氣氛。他一邊大聲合唱，一邊隨著節奏擺動，影片中也可以看出全場氣氛更加高漲。戴培峰見狀忍不住笑說：「還好後來找到感覺了〜」，兩人互動讓粉絲覺得相當有趣。

▲林家正在阿妹演唱會的舞步。（圖／翻攝自林家正、戴培峰Instagram）

▲林家正嗨起來的舞步讓粉絲大讚可愛。（圖／翻攝自戴培峰Instagram）

林家正跳舞的片段也被粉絲「家正婦」轉發到Threads上，粉絲紛紛熱烈迴響留言「集可愛、帥氣、成熟的男人家正」、「太可愛的舞步了吧！ 」、「太可愛了，I人漸進E化中，那個手勢，好棒 」、「沒遇到家正！！哭哭」、「古人的舞步」。

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