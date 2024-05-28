加護亞依遭爆改當酒家女！　遮臉上班「被壯漢帶出場」…緊急回應

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星加護亞依是「早安少女組」前成員，退團後陸續傳出吸菸、自殺未遂，閃嫁黑道老公生女，去年又被爆料疑似陪黑道份子遊南韓。她近日被日媒捕捉到進出酒吧疑似當起陪酒小姐，火速回應「只是去幫忙」。

▲加護亞依被爆當酒家女。（圖／翻攝自IG）

據日媒《FLASH》報導，加護亞依某日進出某大樓位於9樓的酒吧，店家名字與加護亞依相似，附近餐廳員工聲稱她在此處做陪酒小姐，不過網路搜尋不到店家，相當隱密，爆料者稱店家指接待熟客，「她不是每天都在這裡，只是偶爾來上班，所以能見到她的機會不多」。

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▲加護亞依被跟拍媒體稱遮臉進出酒吧。（圖／翻攝自IG）

此外，加護亞依被拍到進入該棟大樓，且試圖遮掩臉孔，兩小時後在幾名壯漢簇擁下離開，坐上計程車前往六本木的一家夜店，待了一個小時左右又離開，再次回到店裡。為何會從事「夜晚工作」？有娛樂記者推測，她一邊要照顧兩個孩子，一邊從事YouTube和音樂活動，雖然接到網絡節目、舞台劇和電影的邀約，但是受到與黑道同遊的報導影響，導致業界人士卻步。

加護亞依接受另一家日媒《集英社》訪問，否認當酒家女一事，「我是去小姑的店幫忙，結果被問『為什麼要偷偷工作』」。她表示為了報恩，決定無酬幫忙小姑新開的店，只有在朋友、熟人來的時候才去酒吧，自己每天早上都要幫孩子準備便當，不可能每天都在店裡，不明白為何被解讀當酒家女。