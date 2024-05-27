林庭謙遭爆劈腿「逼小三墮胎」！　正宮李芷霖疑情傷突請假...經紀人回應了

記者孟育民／台北報導

目前效力中國CBA聯賽天津男籃的林庭謙被爆出在大陸劈腿女球迷，對方懷孕後還要求墮胎，讓正宮啦啦隊甜心「霖霖」李芷霖被戴綠帽，痛心斬斷戀情。而李芷霖疑似因為感情風波，今天、明天工作都突然請假，緊急尋找代班。對此，李芷霖的經紀人也做出回應了。

▲林庭謙爆劈腿女球迷，李芷霖莫名被戴綠帽。（圖／翻攝自臉書、微博）

李芷霖明原訂要出現席味全龍應援活動，卻臨時找來寧寧代班，外傳是受到感情風波的影響，對此經紀人回應：「是身體不舒服！」否認傳言，至於感情狀況則表示：「藝人私人生活，目前不表示意見。」

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▲李芷霖是林襄師妹，近期人氣很旺。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

據悉，林庭謙去年在杭州亞運打出好成績，後獲得天津隊續約肯定，然而近日有大陸網友在論壇上爆出林庭謙與小三、正宮與林庭謙的對話截圖。此外，爆料文指出，林庭謙與正宮交往3、4年，到大陸打球後就飄了，甚至約有男友的小三開房，且立刻就被小三告知懷孕並逼分手。林庭謙起初要求正宮配合演戲「假分手」，且李芷霖起初也配合，但最後兩人疑似鬧翻，互退IG追蹤形同分手。

事件爆發後，林庭謙本人的網路社群全部關閉。林庭謙的父親、知名教練林正明表示，「對於林庭謙感情狀況，平常我和太太並未過問，但身為公眾人物，言行舉止要特別注意，也希望他要勇敢面對。」