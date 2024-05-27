美女經紀妻懷胎半年　傅孟柏雙喜臨門「看著辦」

記者許逸群／台北報導

演員傅孟柏日前宣布和交往11年的經紀人女友結婚，同時也升格準爸爸，即將迎接兩人的第一個孩子。他今（27日）晚間出席台灣動畫電影新巔峰《八戒：決戰未來》首映會，透露老婆已經懷孕半年，即將升為父親的他坦言：「滿緊張的，就看著辦。」

▲傅孟柏宣布雙喜臨門後首次公開露面分享喜訊。（圖／記者周宸亘攝）

台灣動畫電《八戒：決戰未來》榮獲金馬獎最佳動畫長片，今晚在台北松仁影城泰坦廳舉辦首映會眾星雲集，導演邱立偉與監製湯昇榮率領配音明星庹宗華、鍾欣凌、許展榮、許展瑞、傅孟柏、曹佑寧、連俞涵、郭子乾、黃子軒出席熱鬧非凡。

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▲▼動畫長片《八戒》決戰未來首映眾星雲集。（圖／記者周宸亘攝）

傅孟柏今天特地戴毛帽與紅耳環，扮成片中理工型男「三藏」角色造型，被讚是現場唯一一位有Cosplay的演員，他笑說：「我以為大家都有。」飾演八戒奶奶的鍾欣凌笑稱是豬界代表，隨即說：「我也有啊。」在多元語版化「聲」客語牛魔王的郭子乾即興來段模仿秀為電影造勢，效果十足博得滿堂彩。

鍾欣凌這次升格阿嬤，和金孫許光漢之間的祖孫情非常感人，其中有一句台詞十分催淚，她對著八戒說：「我會一直跟你在一起，你是我的驕傲啊。」鍾欣凌開玩笑表示在配這段台詞時，有想像是跟自己的小孩說「你好棒，你是我的驕傲」，結果孩子翻白眼，讓她流下兩行清淚。

另外，在日前公布入圍名單的台北電影獎中，《八戒：決戰未來》入圍了最佳動畫片、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳聲音設計共4項大獎，並橫掃金馬獎最佳動畫長片以及美國紐約冬季電影獎、加拿大溫哥華國際電影獎、巴西AnimaVerso Festival等20多項國際大獎肯定。

▲動畫長片《八戒》參與配音的明星相當多。（圖／記者周宸亘攝）