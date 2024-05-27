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張員瑛黑粉YTB真面目曝光！《D社》跟拍「她拔腿狂奔」戴假髮遮臉

記者劉宛欣／綜合報導

YouTube頻道「脫飯收容所（탈덕수용소）」經營者朴性女子，靠著製作抹黑偶像的造謠影片，獲取驚人收益，在被IVE張員瑛和STARSHIP娛樂提告後，目前已經暫停經營。27日韓媒揭露，她也被男星姜丹尼爾以毀損名譽提告，於27日出庭，現場吸引了媒體跟拍，她的真面目也首次被曝光在鏡頭前，引發熱烈討論。

▲張員瑛、姜丹尼爾都曾被製作相關黑料影片。（圖／翻攝自張員瑛、姜丹尼爾Instagram、d社）

▲張員瑛、姜丹尼爾都曾被製作相關黑料影片。（圖／翻攝自張員瑛、姜丹尼爾Instagram）

朴某27日前往首爾中央地方法院參與庭審，根據韓媒《Dispatch》拍攝到的畫面，她戴著眼鏡與假髮、口罩，身穿粉紅色襯衫與白色長裙，在面對媒體跟拍，她用頭髮擋住臉部，並快速跑步逃離法院，記者追問她案件細節，她一概不予回應，直奔地鐵站，可以看出相當害怕被媒體捕捉到她的正臉，這是她首次被媒體公開照片，不過臉部基於法律因素，仍進行了馬賽克處理。

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▲張員瑛、姜丹尼爾都曾被製作相關黑料影片。（圖／翻攝自張員瑛、姜丹尼爾Instagram、d社）

▲張員瑛、姜丹尼爾都曾被製作相關黑料影片。（圖／翻攝自張員瑛、姜丹尼爾Instagram、d社）

▲朴女照片首次曝光。（圖／翻攝自Dispatch官網）

朴女27日因為被姜丹尼爾提告名譽毀損一案，出席了庭審，被問及職業時，她回答「經營網路商店」，她此前在2022年6月15日於頻道上傳了姜丹尼爾的影片，標題為「國民男友演員兼偶像的淫亂私生活」，被檢方指控該影片是「為了誹謗而製作」，朴女的辯護律師承認了製作、上傳影片，但強調沒有誹謗的意圖，「不是刻意毀損名譽，是真的以為那些事是事實」。

▲張員瑛、姜丹尼爾都曾被製作相關黑料影片。（圖／翻攝自張員瑛、姜丹尼爾Instagram、d社）

▲脫飯收容所常在頻道上誹謗或造謠偶像相關消息。（圖／翻攝自韓網）

法官對朴女提問「不知道那是虛假事實嗎？」律師則代為回覆「沒能確認（是否為事實），是否是虛假事實，這是檢方應該去求證的部分，被告相信那是事實」。庭審結束後，朴女面對大批媒體拍攝，嚇得倉皇拔腿狂奔，沒有回答媒體的任何提問，僅由律師回應「將在下次庭審回覆」，除了與姜丹尼爾的官司以外，她也被張員瑛與STARSHIP提告民事訴訟，此前1審是張員瑛勝訴。

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