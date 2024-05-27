ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

告五人唱一半「大咖天王」來了！　一開嗓全場歌迷叫瘋

▲▼告五人西安場演出，任賢齊驚喜現身。（圖／相信音樂提供）

▲告五人西安場演出，任賢齊驚喜現身。（圖／相信音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

樂團告五人25日到西安舉辦《宇宙的有趣》演唱會，唱到經典曲《在這座城市遺失了你》時，任賢齊突然出現，在雲安的鋼琴演奏聲中緩緩升上舞台，聯手告五人帶給全場萬名歌迷驚喜，任賢齊透露：「演唱的《在這座城市遺失了你》就是我開始認識他們的歌曲，當時想說哪個傢伙寫的歌這麼好聽，漸進式的編曲很有畫面感，我聽這首歌時就覺得這個樂團將來一定未來無限！」

▲▼告五人和任賢齊「一年一齊遇」。（圖／相信音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼告五人和任賢齊「一年一齊遇」。（圖／相信音樂提供）

▲▼告五人西安場演出，任賢齊驚喜現身。（圖／相信音樂提供）

告五人早在2021年就與大前輩任賢齊種下緣分，當時他們在西門町舉辦《運氣來得若有似無》專輯簽唱會，任賢齊居然與公司串通秘密現身，讓告五人激動到腦筋一片空白，從此也開始了「一年一齊遇」，2022年告五人舉辦《在這座城市遇見了你》巡迴演唱會長沙站，任賢齊也無預警突擊演唱會；2023年在節目《我們的歌》共演，其中共鳴度超高的〈對摺〉合唱片段創下破300萬點閱佳績。告五人也曾受邀擔任任賢齊《齊跡在路上演唱會2023》演唱會深圳場嘉賓，在音樂路上互相支持。
 
西安場演出，告五人和任賢齊重現了極受歡迎的《對摺》，笑說：「齊哥難得來，絕對不能只唱一首歌就放他離開。這首歌曲不只我們三個喜歡，大家一定也都很喜歡，可以把這份心意『對摺』起來放在心底！」任賢齊也大大擁抱了雲安、犬青及哲謙，讓告五人滿是感動，感謝任賢齊從他們第一場簽唱會就力挺到底。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

推薦閱讀

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

郭書瑤被點名清空包裹「怒撕公告」！監視器畫面曝 管委會：一犯再犯

郭書瑤被點名清空包裹「怒撕公告」！監視器畫面曝 管委會：一犯再犯

薔薔去新加坡「穿搭踩雷」當場被抓！警方扣留當證物：帶不回來了

薔薔去新加坡「穿搭踩雷」當場被抓！警方扣留當證物：帶不回來了

《慶餘年》女星被欠薪7年！　意外扯出驚人片酬…網：難怪都想當明星

《慶餘年》女星被欠薪7年！　意外扯出驚人片酬…網：難怪都想當明星

林庭謙遭爆劈腿「逼小三墮胎」！　正宮李芷霖疑情傷突請假...經紀人回應了

林庭謙遭爆劈腿「逼小三墮胎」！　正宮李芷霖疑情傷突請假...經紀人回應了

林庭謙爆劈腿要小三墮胎　傳正宮啦啦隊女神霖霖怒分手

林庭謙爆劈腿要小三墮胎　傳正宮啦啦隊女神霖霖怒分手

郭鬼鬼認「這1年在害怕中度過」　轉發馮語婷起底文：知道是誰又如何

郭鬼鬼認「這1年在害怕中度過」　轉發馮語婷起底文：知道是誰又如何

快訊／賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場　女荷官主動敬酒「時間不到5分鐘」

快訊／賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場　女荷官主動敬酒「時間不到5分鐘」

卜學亮學霸女兒近況曝光　談恩師張小燕曾想「離她遠一點」

卜學亮學霸女兒近況曝光　談恩師張小燕曾想「離她遠一點」

雷／《背著善宰跑》邊佑錫告白「重來N次都會愛上妳」　記憶全恢復了

雷／《背著善宰跑》邊佑錫告白「重來N次都會愛上妳」　記憶全恢復了

郭書瑤管理費「擺爛1年不繳」！　不甩法院催討成社區頭痛人物

郭書瑤管理費「擺爛1年不繳」！　不甩法院催討成社區頭痛人物

MBLAQ天動結婚！姊姊Dara比他還嗨　現身婚禮「YG家族齊聚」

MBLAQ天動結婚！姊姊Dara比他還嗨　現身婚禮「YG家族齊聚」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

郭書瑤被點名清空包裹「怒撕公告」！監視器畫面曝 管委會：一犯再犯

薔薔去新加坡「穿搭踩雷」當場被抓！警方扣留當證物：帶不回來了

《慶餘年》女星被欠薪7年！　意外扯出驚人片酬…網：難怪都想當明星

林庭謙遭爆劈腿「逼小三墮胎」！　正宮李芷霖疑情傷突請假...經紀人回應了

林庭謙爆劈腿要小三墮胎　傳正宮啦啦隊女神霖霖怒分手

郭鬼鬼認「這1年在害怕中度過」　轉發馮語婷起底文：知道是誰又如何

快訊／賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場　女荷官主動敬酒「時間不到5分鐘」

卜學亮學霸女兒近況曝光　談恩師張小燕曾想「離她遠一點」

雷／《背著善宰跑》邊佑錫告白「重來N次都會愛上妳」　記憶全恢復了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

告五人

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 懸疑韓劇《名校的階梯》預告曝光！盧正義自爆「我殺了人」揭真相
  2. 吳心緹買新房自爆連日惡夢！　拍片吐真實心聲：壓力大又沉重
  3. 阿信喊我們中國人　黃瓊慧嘆搖滾已死：別再跟我說五月天等於搖滾
  4. 卜學亮學霸女兒近況曝光　談恩師張小燕曾想「離她遠一點」
  5. 《神隱》女星武打訓練破相！　「臉上縫7針」工作急喊卡
  6. 雷／《背著善宰跑》邊佑錫告白「重來N次都會愛上妳」　記憶全恢復了
  7. 中國今年開拍「統一台灣」電影！《澎湖海戰》選520釋出海報
  8. 學霸歌手包包被倒廚餘、丟圖釘！　痛罵遭老師聯手霸凌：見死不救
  9. 林庭謙遭爆劈腿「逼小三墮胎」！　正宮李芷霖疑情傷突請假...經紀人回應了
  10. 瑀熙老公留前女友合照！　她堅持不丟淡定喊：自己處理

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366