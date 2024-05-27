告五人唱一半「大咖天王」來了！　一開嗓全場歌迷叫瘋

▲告五人西安場演出，任賢齊驚喜現身。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

樂團告五人25日到西安舉辦《宇宙的有趣》演唱會，唱到經典曲《在這座城市遺失了你》時，任賢齊突然出現，在雲安的鋼琴演奏聲中緩緩升上舞台，聯手告五人帶給全場萬名歌迷驚喜，任賢齊透露：「演唱的《在這座城市遺失了你》就是我開始認識他們的歌曲，當時想說哪個傢伙寫的歌這麼好聽，漸進式的編曲很有畫面感，我聽這首歌時就覺得這個樂團將來一定未來無限！」

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▲▼告五人和任賢齊「一年一齊遇」。（圖／相信音樂提供）



告五人早在2021年就與大前輩任賢齊種下緣分，當時他們在西門町舉辦《運氣來得若有似無》專輯簽唱會，任賢齊居然與公司串通秘密現身，讓告五人激動到腦筋一片空白，從此也開始了「一年一齊遇」，2022年告五人舉辦《在這座城市遇見了你》巡迴演唱會長沙站，任賢齊也無預警突擊演唱會；2023年在節目《我們的歌》共演，其中共鳴度超高的〈對摺〉合唱片段創下破300萬點閱佳績。告五人也曾受邀擔任任賢齊《齊跡在路上演唱會2023》演唱會深圳場嘉賓，在音樂路上互相支持。



西安場演出，告五人和任賢齊重現了極受歡迎的《對摺》，笑說：「齊哥難得來，絕對不能只唱一首歌就放他離開。這首歌曲不只我們三個喜歡，大家一定也都很喜歡，可以把這份心意『對摺』起來放在心底！」任賢齊也大大擁抱了雲安、犬青及哲謙，讓告五人滿是感動，感謝任賢齊從他們第一場簽唱會就力挺到底。

