記者田暐瑋／綜合報導

美國長壽醫療劇集《杏林春暖》（General Hospital）自1963年播出至今，已經達到1萬5000多集，堪稱是美國史上最長壽的肥皂劇，固定班底演員強尼沃克特（Johnny Wactor）卻驚傳因為目睹小偷偷車，遭到對方槍殺，享年37歲。

▲強尼沃克特遭槍殺身亡。（圖／翻攝自強尼沃克特IG）



據《TMZ》報導，強尼沃克特在美國時間25日凌晨和一名同事待在酒吧頂樓，卻看到有3名男子在他的車旁邊，並將車子頂起來，由於他不熟悉該地區，以為是因為違停被拖吊，便上前詢問3人，沒想到戴著面具的其中一人聽到他一開口，立刻抬起頭拿槍射擊。

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強尼沃克特的母親事後受訪時悲痛透露，兒子沒有阻止或是反抗，只是上前詢問，就這樣被殺害，後來才知道3名歹徒是要偷車子的催化轉換器，開槍殺人後立刻逃跑，急救人員到達現場緊急送往醫院，卻宣告不治。

▲強尼沃克特遭槍殺身亡。（圖／翻攝自強尼沃克特IG）



目前3名歹徒仍在逃亡，洛杉磯警方正全力追緝中。強尼沃克特是2013年NBC劇集《Siberia》的常駐演員，之後在《杏林春暖》中飾演Brando Corbin，2020年到2022年出演超過160集，《杏林春暖》由於播出至今已1萬5000多集，被封為美國史上最長壽肥皂劇，還因此被列入金氏世界紀錄。