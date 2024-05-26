HYBE內戰持續中⋯　NewJeans「一週內跑7所大學開唱」：收益全捐出

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團NewJeans近來回歸樂壇，推出新歌〈Bubble Gum〉與〈How Sweet〉，日前結束打歌宣傳，所屬公司ADOR於26日宣布將開啟唱校園活動的行程，一共7個大學，且收入將全入捐出，令粉絲驚訝不已。

▲NewJeans預計一週內跑7所大學開唱，且收益全捐出。（圖／翻攝自NewJeans IG）



NewJeans經紀公司ADOR於26日官方平台宣布接下來團體的行程，隨著〈Bubble Gum〉與〈How Sweet〉打歌期結束，她們預計更近距離與歌迷接觸，25日以高麗大學慶典為起點，27日到訪朝鮮大學、28日前往東義大學和釜山大學、30日東國大學和世宗大學以及31日中央大學校慶，一週之內將現身一共7所大學。

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▲雖然公司內鬥嚴重，但NewJeans不受影響繼續跑活動。（圖／翻攝自NewJeans IG）



特別的是，NewJeans不只會帶來新歌演出，連夯歌串燒也會一併獻上，且她們此次校慶表演所得收益將全數捐出，突如其來的舉動，也讓歌迷又驚又喜，由於公司ADOR與母公司HYBE的戰爭仍在開打，幾位成員人美心也美還是做出善行幫助弱勢，引起一陣話題討論。