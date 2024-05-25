直擊／《那些年》OST配樂一下　柯震東驚喜現身小巨蛋⋯萬人叫瘋了

記者吳睿慈／台北報導

華語樂壇指標性的音樂盛事「2024 hito流行音樂獎頒獎典禮」於25日盛大展開，典禮現場共計頒發38個獎項，多位明星、歌手共襄盛舉，個人舞台的表演外，還有曹楊、艾薇、黃偉晉帶來的組曲演出，13首熱門歌曲一次唱齊，連台下的柯震東都隨歌起舞，台北小巨蛋萬人觀眾看到他現身全都嗨爆了。

▼▲曹楊在唱〈那些年〉時，鏡頭剛好就拍到柯震東。（圖／翻攝自Hami Video）



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艾薇、曹楊、黃偉晉3人組曲演出，由艾薇打頭陣先帶來〈癡心無名氏〉、〈如果可以〉，然後曹楊、黃偉晉合體帶來抒情歌〈說好不哭〉、〈刻在我心底的名字〉、〈兜圈〉，以及〈趕不走的你〉、〈好不容易〉、〈修煉愛情〉、〈以後別做朋友〉等歌曲，多首金曲連發聽得台下如癡如醉。

▲柯震東驚喜現身台北小巨蛋。（圖／翻攝自Hami Video）



特別的是，曹楊正在唱〈那些年〉時，電影《那些年，我們一起追的女孩》主角柯震東人就剛好坐在台下，鏡頭拍到他，柯震東舉起雙手享受著音樂，隨即從位置上站起來轉一圈，炒熱氣氛示意觀眾再叫大聲點，電影主角真實現身，小巨蛋萬名觀眾卯起來尖叫應援，全場氣氛沸騰。

電影《那些年，我們一起追的女孩》上映雖已是2011年，過了13年依舊是討論度滿滿的經典電影，柯震東突然現身台下，粉絲都很驚訝。

「2024 hito流行音樂獎頒獎典禮」25日登場，出席歌手包含BOOM！怪物星人、Ella陳嘉樺、Energy、FEniX、GENBLUE 幻藍小熊、GX 鼓鼓 呂思緯 蕭秉治、JADE、K6劉家凱、Marz23、Ozone、U:NUS、W0LF(S) 五堅情、王心凌、艾薇、李千娜、派偉俊 Patrick Brasca、孫盛希、徐暐翔、動力火車、曹楊、理想混蛋、許富凱、陶晶瑩、楊乃文、蕭敬騰、閻奕格、麋先生、魏如萱超過30組超強卡司共襄盛舉，宛如一場音樂圈大派對！