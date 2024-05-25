百靈果澄清爭議發言！Ken「完全沒有diss太陽花」：故意抹黑很沒品

記者李湘文／綜合報導

Podcast節目《百靈果News》主持人凱莉、Ken因過往言論受到爭議，在21日前往青島東路集會現場時，被現場民眾群起驅趕「滾出去」，使得氣氛一度相當尷尬。面對網友不斷炎上，兩人今（25日）透過短影片方式，回應被罵得最兇的幾起爭議事件，無奈澄清：「不喜歡我們ok，但是故意斷章取義抹黑我們很沒品。」

▲百靈果Ken澄清爭議發言。（圖／翻攝自Instagram／百靈果News）

事實上，凱莉和Ken先前便已在《百靈果News》中澄清爭議，如今因青島東路事件遭到炎上，乾脆剪輯短影片再次說明。Ken直言：「一直有人說我在嘲笑太陽花這件事，讓我覺得非常生氣！」他解釋，當初之所以說太陽花學運「搞笑賣萌」，是因為長輩在群組轉貼文章，說中國用搞笑賣萌的方式來洗台灣年輕人的腦，「所以我就直接回應他說『其實沒有啊，台灣我們也會用搞笑賣萌的方式吸引年輕人參與政治』。」

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Ken進一步解釋，當年參與太陽花學運時，不管是在網路上或現場，都看到很多惡搞政治人物的圖片，大家藉此拉抬參與者的士氣，也讓他人感到有趣、被吸引來了解這件事。在他看來，這就是一種「搞笑賣萌」的操作方式，「所以我希望大家可以理解，我完全沒有diss太陽花的意思。」

▲凱莉表示，如果有人聽了完整內容仍覺得不舒服，那他們予以尊重。（圖／翻攝自Instagram／百靈果News）

至於先前跟館長錄節目時說出「憑什麼要公眾人物負公共責任」一事，Ken也再度澄清原意是「沒有人繳稅給我們，憑什麼要我們負跟政治人物一樣的責任」，自認是遭到斷章取義。不過，凱莉表示：「我知道有些人是真的聽了以後還是覺得不舒服，你不喜歡我們的態度、不喜歡我們總是嘻嘻哈哈，那我們OK，我們就尊重。」