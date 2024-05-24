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《九龍城寨之圍城》反派伍允龍出道20年終翻紅　曾是謝霆鋒師父

記者蕭采薇／台北報導

動作鉅獻《九龍城寨之圍城》全台上映7天票房已近1500萬，早先上映的香港票房已破7000萬港幣（約台幣2.9億），中國更已飆至5.8億人民幣（約台幣26億）。不只「城寨四少」風靡全網，就連大反派「王九」伍允龍也是愈壞愈圈粉。其實他真面目俊帥，且自小練武，是葉問的嫡傳徒孫，也曾當過謝霆鋒帥父。

▲《九龍城寨之圍城》反派伍允龍出道20年終翻紅。（圖／華映娛樂提供）

▲《九龍城寨之圍城》伍允龍愈壞愈圈粉。（圖／華映娛樂提供）

片中「城寨四少」劉俊謙、林峯、胡子彤、張文傑的魅力襲捲網路，扮演反派「王九」的伍允龍除了有強大武功，更因身懷「金鐘罩鐵布衫」硬氣功，戰鬥值極高而備受討論，也有著大批支持。伍允龍為答謝影迷，回應說：「看過的觀眾好感謝你，還沒看的趕快去感受一下！」

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伍允龍在香港出生，自小隨家人移民美國，擁有伊利諾大學厄巴納香檳分校學士及碩士學位。7歲隨父親學蔡李佛拳，13歲轉向舅父學詠春。16歲獨身返回香港，舅父推薦詠春名師黃淳樑，伍允龍成為葉問的嫡傳徒孫。他2002年回港發展，教過謝霆鋒詠春拳，既是「師父」也成好兄弟。巧的是，他早在2016年的港劇《城寨英雄》就演過武功高強的拳王。

▲《九龍城寨之圍城》反派伍允龍出道20年終翻紅。（圖／華映娛樂提供）

▲《九龍城寨之圍城》劉俊謙（左起）、古天樂、林峯所在的茶餐廳場景。（圖／華映娛樂提供）

導演鄭保瑞日前談及眾演員，提到表現最讓他印象深刻的是伍允龍，因其張狂、卑鄙的模樣極為搶戲，他說後來在上映版本，已剪去伍允龍約略三分之一的戲，就是擔心他會過度掩蓋其他人的光彩。

《九龍城寨之圍城》中，伍允龍頂著長捲假髮，始終戴墨鏡，不少觀眾反應一度誤以為是郭富城一人分飾二角。伍允龍說，墨鏡是「導演有講明的，整部戲都不能拿下來」。他反問角色打戲很多，容易掉下來怎麼辦？導演回他「不用理，不要拿下來」，於是在後腦綁繩固定。不過，伍允龍透露唯有一場他要殺「大老闆」洪金寶的戲，因為是其角色的轉變關鍵，他想讓觀眾透過眼神見到他的傳達，所以跟導演商量拿下。

▲《九龍城寨之圍城》反派伍允龍出道20年終翻紅。（圖／華映娛樂提供）

▲《九龍城寨之圍城》伍允龍（左）遭張文傑攻擊。（圖／華映娛樂提供）

鄭保瑞也提到美術指導麥國強領導團隊辛苦搭出的「九龍城寨」，拍完還是得拆光，用心搜集的道具，保留過1年，但因存放倉庫的租金過高，最後只能放棄。如今計畫再拍續集，這些浩大工程仍得重新再做一次。

有影迷細心查出，九龍城寨是在香港的邵氏片場、西貢成豐片場、元朗屏山達德學校等處搭建。電影裡的茶餐廳、廟宇、戲棚及樓梯間走廊等景，就是在達德學校改建的，但其實這間廢棄的學校，在香港被傳說是「猛鬼學校」，該校早在1998 年便停用而荒廢至今，鬧鬼傳言不斷，不但是探險景點，更曾被國家地理頻道評為「亞洲十大恐怖地方」，但仍偶有影視作品或MV前往取景。

▲《九龍城寨之圍城》反派伍允龍出道20年終翻紅。（圖／華映娛樂提供）

▲《九龍城寨之圍城》反派伍允龍，出道20年以「王九」翻紅。（圖／華映娛樂提供）

《九龍城寨之圍城》描述落難青年陳洛軍（林峯飾）因得罪大老闆（洪金寶飾）而被追殺，為了避禍誤闖城寨；在城寨內結識了信一（劉俊謙飾）、十二少、四仔等人，成為換帖好兄弟。眾兄弟以龍捲風（古天樂飾）馬首是瞻，奮力抵抗惡勢力大老闆的入侵，豈料惡鬥一發不可收拾，眾人誓死保衛這個安身之處，電影已於5月17日全台上映。

 

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