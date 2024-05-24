王子存買房金「700多賣掉台積電股票」　看股價後悔嘆：抱不住啊！

記者蕭采薇／台北報導

王子（邱勝翊）熱愛運動，不只是從小勤練田徑，平常更勤於健身，是圈內公認的運動高手。喜歡以運動交朋友舒壓的他，除了激烈的運動項目，近期也開始接觸高爾夫球運動。談到這項運動，王子說：「一開始是看到杰倫哥很迷高爾夫，他跟昆凌帶我一起下場，就這樣開始了我的高爾夫之旅。」

▲王子被周杰倫夫妻帶入坑，近期迷上小白球。（圖／TaylorMade提供）

王子和昆凌相當有緣分，不只是兩人分別是從《模范棒棒堂》、《我愛黑澀會》出道，昆凌更是王子的房東。王子如今依然和弟弟邱宇辰住在向昆凌承租的房子裡，他雖一直計劃想買房，但目前先將資金做其他投資，王子說：「希望至少先存到總價的一半再說，但目前房子真的太貴了。」

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王子在圈內人緣好，也有長輩緣。他透露因為打高爾夫，有被加入演藝圈的「高爾夫群組」，其中創辦人是歌手巫啟賢。王子爆料：「有在群組裡看過啟賢哥一桿進洞的影片，真的很厲害。」周杰倫也曾帶球后曾雅妮一起打小白球，而專業選手的距離，令王子直呼：「根本看不到車尾燈。」

▲王子（右）會「新科冠軍」陳萱（左），手把手傳授高爾夫秘技（圖／TaylorMade提供）

王子也和家人關係緊密，弟弟邱宇辰近期想自創品牌，王子也將出錢投資和協助。不過近來邱宇辰演出BL劇《關於未知的我們》人氣再攀高峰，劇中兄弟談禁忌戀，王子也笑說：「現在很多粉絲在敲碗（我們一起演），我是覺得可以演不錯的兄弟情就好。」

除了副業外，王子也有投資股票，不過他笑說：「台積電700多的時候我手就放開了，抱不住啊！」對比現今台積電也快站上900大關，相當懊悔。不過他也說，自己是穩健型投資人，手上標的進進出出，也會分散風險買ETF，目前獲利大概10%，心臟也還受得了。